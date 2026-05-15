Aeroporti di Pisa e Firenze più accessibili per persone non udenti

Toscana Aeroporti annuncia oggi una partnership strategica con Tradooko, giovane azienda fiorentina specializzata in soluzioni tecnologiche per la comunicazione inclusiva. L'accordo prevede l'installazione di dispositivi Totem dotati del software, in entrambi gli scali gestiti dalla società ovvero l'Aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci" e l'Aeroporto di Pisa "Galileo Galilei" con l'obiettivo di rendere l'esperienza di viaggio ancora più equa e accessibile a tutte le persone che transitano dagli scali.

Grazie alla soluzione sviluppata da Tradooko, i passeggeri e le passeggere potranno interagire con il personale aeroportuale attraverso Totem posizionati nei punti nevralgici degli scali come la sala amica e l’area informazioni. Il software, che ad oggi supporta 29 lingue, favorisce un'esperienza di accesso alle informazioni aeroportuali a chiunque ha difficolta linguistiche oltre che un sistema concreto per andare incontro alla comunità sorda italiana e internazionale in transito o in partenza dagli aeroporti toscani.

Il personale aeroportuale potrà così comunicare con viaggiatori e viaggiatrici in oltre 29 lingue per affiancarli e supportarli durante la loro permanenza negli scali gestiti da Toscana Aeroporti. L'iniziativa risponde alle direttive europee in materia di accessibilità nei trasporti e rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di Toscana Aeroporti verso un servizio sempre più equo e inclusivo. Gli aeroporti di Firenze e Pisa sono così i primi in Italia ad utilizzare il sistema di comunicazione inclusiva Tradooko.

“La collaborazione con Tradooko rappresenta un passo concreto verso un’esperienza di viaggio più semplice e accessibile, grazie all’utilizzo di una tecnologia che si mette al servizio delle persone. Con questa iniziativa confermiamo il nostro impegno nel rendere gli aeroporti di Firenze e Pisa luoghi sempre più accoglienti e inclusivi per tutti i passeggeri e passeggere” — ha dichiarato Toscana Aeroporti.

“Siamo orgogliosi di portare la nostra tecnologia in uno dei contesti più dinamici e multiculturali come quello aeroportuale. Il software Tradooko nasce proprio per abbattere le barriere comunicative e vedere le nostre soluzioni applicate negli scali toscani è per noi una conferma che l’inclusione può diventare prassi quotidiana.” – ha commentato Niccolò Raffaelli, Founder di Tradooko

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