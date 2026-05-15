Amici del Padule di Fucecchio, ok al bilancio 2025. Donazione alla Lipu

In data 23 aprile, nei locali del Circolo Arci di Margine Coperta, sede dell’associazione, ci è tenuta l’assemblea annuale dei soci degli Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità. All’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio 2025, il bilancio previsionale 2026 e la pianificazione delle attività primaverili-estive.

La tesoriera Melania Chiti ha illustrato le varie voci di bilancio, soffermandosi sui progetti che l’associazione ha realizzato in qualità di capofila: la realizzazione della cartellonistica didattica della Riserva Naturale Lago di Sibolla ed il recupero delle attività di raccolta e lavorazione artigianale delle erbe palustri nel Padule di Fucecchio e nel Lago di Sibolla.

E’ stata inoltre illustrata l’attività del terzo anno di gestione delle strutture di visita della Riserva Naturale Lago di Sibolla (che a partire dal 2024 è avvenuta in collaborazione con la Lipu), evidenziando come le risorse messe a disposizione dal Comune di Altopascio siano state utilizzate per l’acquisto degli arredi (tavoli e panche installati nelle due aree ricreative, poste alle estremità del percorso di visita) e dei mezzi necessari alla manutenzione, ed inoltre per compensare il lavoro delle guide ambientali impegnate nelle attività di fruizione da parte di classi scolastiche e di gruppi di adulti. Il bilancio 2025, approvato all’unanimità, si è chiuso con un avanzo di gestione. Il buono stato di salute dell’associazione, reso possibile anche dallo svolgimento di attività di autofinanziamento, ha consentito di confermare la tradizione di compiere donazioni ad altre associazioni impegnate sul fronte della tutela della biodiversità.

E’ stato quindi deliberato di dare seguito alla decisione, già presa alcuni mesi fa, di donare 5.000 euro alla Lipu, che ha recentemente acquistato da privati dei fondi di rilevante interesse naturalistico presso la Riserva Naturale Lago di Sibolla. Nel suo commento finale la Presidente Antonella Billi si è dichiarata soddisfatta per gli obiettivi raggiunti: “dopo un decennio di attività l’associazione ha consolidato la propria identità, ha stabilizzato il numero di soci e la propria presenza sul territorio e sui social, mostrando anche una elevata capacità alla collaborazione con altri soggetti associativi ed istituzionali

Il Consiglio Direttivo degli Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità

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