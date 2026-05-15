ANED in lutto per la morte di Gianluca Maris

L’ANED di Firenze partecipa con profondo dolore al lutto per la scomparsa di Gianluca Maris, figura da sempre legata all’Associazione e al lavoro di difesa della memoria della deportazione e dell’antifascismo democratico.

Figlio di Gianfranco Maris, deportato politico e riferimento essenziale della memoria resistenziale italiana, Gianluca ha proseguito con rigore, umanità e grande senso civile quell’impegno, mettendo a disposizione della Fondazione Memoria della Deportazione – di cui era consigliere di amministrazione – la propria esperienza professionale, la propria intelligenza e una sincera dedizione.

"La sua perdita lascia un vuoto profondo in tutti coloro che hanno condiviso con lui percorsi, idee e responsabilità nel difficile ma necessario compito di custodire la memoria e trasmetterne il valore alle nuove generazioni” dichiara Lorenzo Tombelli, presidente della Sezione fiorentina dell’Associazione Nazionale Ex Deportati.

L’ANED Firenze esprime la propria vicinanza a Floriana Maris, presidente della Fondazione Memoria della Deportazione, e rivolge un pensiero affettuoso e commosso alla moglie, alle figlie e a tutti i familiari.

Nel ricordo del suo impegno e della sua sensibilità, continueremo a portare avanti quei valori di libertà, giustizia e solidarietà che hanno segnato il cammino della famiglia Maris e dell’intera comunità dell’ANED.

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