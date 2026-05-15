L'arte nello studio legale: l'esposizione da Stefanelli & Partners

Stefanelli & Partners e Street Levels Gallery proseguono una collaborazione che punta a trasformare gli spazi dello studio di via XI Febbraio a Empoli in un luogo attraversato da visioni, segni e linguaggi provenienti dalla scena dell'arte urbana contemporanea. L'allestimento di quest'anno ricerca una sintesi tra rigore classico ed elementi pop, costruendo un'atmosfera equilibrata e informale, capace di rendere gli ambienti più vivi e percettivamente dinamici.

Le opere selezionate dialogano attraverso accostamenti che esaltano la pluralità dei linguaggi e la distanza degli approcci poetici. Dalla ricerca alchemica e stratificata di Ache77 alle composizioni astratto-geometriche di Kraita317, passando per Urto che introduce una dimensione illustrativa dal segno essenziale e immediato. Accanto a loro, gli interventi di Alessio Londi, con i suoi puppets dal linguaggio pop che riflettono sulla condizione umana, si intrecciano con l'immaginario di Guerrilla Spam, capace di evocare mondi lontani ed epoche differenti attraverso simbologie che riaffiorano nella memoria collettiva. James Vega realizza ritratti carichi di pathos e tensione emotiva, nei quali emerge una dimensione intima e identitaria legata alle sue radici peruviane. La ricerca di Kiki Skipi, Lisa Gelli e Luchadora indaga invece il ruolo della donna nella società, restituendone fragilità, intimità e forza attraverso pratiche eterogenee. Taleggio, infine, costruisce un equilibrio fatto di caos e ordine, contribuendo a definire un itinerario visivo stratificato, fluido e coerente.

All'interno di alcune aree comuni prende forma, inoltre, una piccola selezione dedicata al tema dell'architettura, interpretata attraverso le ricerche di Exit-Enter, Paul Yaner e Zero. Tre prospettive differenti che riflettono sul paesaggio e sulle geometrie, introducendo ulteriori livelli di lettura all'interno dell'esposizione.

Il progetto continua così a esplorare la possibilità di inserire l'arte contemporanea in un contesto quotidiano e professionale, non come semplice elemento decorativo ma come presenza capace di modificare la percezione dello spazio e la relazione con chi lo vive.

L'inaugurazione è avvenuta giovedì 14 maggio 2026 alla presenza delle autorità civili della zona, tra cui i sindaci di Empoli, Montelupo e Castelfiorentino.

Street Levels Gallery

Nata dall'incontro tra artisti e produttori culturali, la galleria si propone come un ambiente articolato capace di indagare sui vari livelli di interazione dell'arte – tra strada, pubblico e spazio espositivo – interagendo con il tessuto urbano in uno scambio reciproco e dinamico, in costante mutamento.

Con questo obiettivo in mente, lo staff di Street Levels Gallery ha generato una realtà interamente dedicata alla sperimentazione artistica, all'esposizione di opere, alla produzione di connessioni, trame umane e progettualità condivise. La provocazione culturale si costituisce come pratica collaterale, con il chiaro intento di raccontare i percorsi e le espressioni artistiche nate in strada, supportandone l'esistenza, e, contemporaneamente, cercando di abbattere quei limiti narrativi e stereotipici esistenti tra lo spazio pubblico e quello privato, tra la strada e il luogo espositivo.

Street Levels Gallery ricopre quel 'ruolo cuscinetto' fondamentale, che si prende in carico di mediare e conciliare le differenti visioni artistiche con le esigenze dei privati, le amministrazioni pubbliche e la comunità servita; ad oggi la galleria vanta una lunga serie di fruttuose collaborazioni con comuni, festival, rassegne d'arte, musei, aziende, associazioni, collettivi, università, enti pubblici e privati, nate con il fine ultimo di diffondere e promuovere il movimento dell'Arte Urbana in Italia e nel mondo.