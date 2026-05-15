Prato, nuovo blitz in carcere: sequestrati cellulari e droga

Ancora cellulari e droga trovati al carcere di Prato durante le perquisizioni della polizia penitenziaria che hanno riguardato l'intero reparto di alta sicurezza e diverse aree dell'istituto. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati cinque telefoni cellulari e circa 250 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e una piccola quantità di cocaina.

Le verifiche rientrano in un ampio piano di contrasto all'ingresso e all'utilizzo di dispositivi illeciti all’interno del penitenziario, già oggetto di precedenti operazioni negli ultimi mesi.

Parallelamente si è registrato un episodio di violenza tra detenuti: un recluso avrebbe aggredito un altro connazionale con una lametta, ferendolo al volto dopo essersi rifiutato di trasportare droga al rientro da un permesso premio.

Secondo quanto riferito dalla procura, dall'autunno 2024 sarebbero stati sequestrati decine di cellulari e rinvenuti ulteriori dispositivi e connessioni non autorizzate. Le indagini hanno evidenziato anche tentativi di introdurre sostanze stupefacenti con metodi sempre più diversificati.

La magistratura segnala infine la necessità di rafforzare le misure di sicurezza all'interno dell’istituto, valutando anche l'uso di sistemi di schermatura e disturbatori di frequenza.

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