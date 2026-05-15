Cerreto Guidi, approvata la mozione del PCI a sostegno di Cuba

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, la mozione a sostegno al popolo cubano e di condanna del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America (presentata dalla Capogruppo PCI Susanna Rovai) è stata approvata anche dal Consiglio Comunale di Cerreto Guidi, riunitosi mercoledì 14 maggio. Hanno votato contro i consiglieri del Centrodestra e il consigliere Cordero (Capogruppo della lista civica "L'è tutto da rifare"), che, secondo la sezione 'Abdon Mori' del PCI Empolese Valdelsa "ha dimostrato nei fatti la sua ideologia di destra".

Cuba e il suo popolo si trovano a vivere sotto "l'assedio stretto" dall'Amministrazione Trump, che si è andato ad aggiungere al blocco USA (e di fatto osservato anche dagli Stati alleati del governo nordamericano) che grava sull'Isola da circa 65 anni.

"Il tentativo esplicito dell'imperialismo statunitense - proseguono - è quello di provocare una crisi umanitaria a Cuba, con il collasso della produzione, dei servizi pubblici e dell'assistenza sanitaria, allo scopo di fomentare disordini interni e creare un pretesto per un intervento militare diretto".

Secondo la sezione 'Abdon Mori', è di fondamentale importanza informare correttamente "l'opinione pubblica internazionale su cosa sta veramente accadendo, sugli scopi di questo assedio e su come il governo e il popolo di Cuba stanno fronteggiando la situazione".

"Il Partito Comunista Italiano è impegnato da sempre in difesa della Rivoluzione e dell'indipendenza di Cuba - proseguono -, partecipa alle principali manifestazioni a suo sostegno, promuove iniziative proprie e presenta mozioni di solidarietà con Cuba nelle assemblee elettive locali dove sono presenti suoi rappresentanti".

"Difendere Cuba significa difendere il diritto all'autodeterminazione di tutti i popoli del mondo - affermando -. Da chi ha approvato la nostra mozione auspichiamo coerenza sia nelle dichiarazioni che negli atti", concludono.

Fonte: Partito Comunista Italiano - Sezione 'Abdon Mori' Empolese Valdelsa

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