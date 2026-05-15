Certaldo, lavori in via del Molino: modifiche alla viabilità

Con Ordinanza n. 96 del 14 maggio 2026, il Comune di Certaldo ha disposto una temporanea regolamentazione della circolazione stradale in Via del Molino per consentire l’esecuzione di lavori di perforazione con tecnologia “No-Dig” sulla rete elettrica, in appalto da ENEL.

I lavori, eseguiti dalla ditta SIET srl di Reggello (FI), interesseranno il tratto compreso tra la rotatoria del ponte sul fiume Elsa e Via Don Minzoni nel periodo dal 18 maggio all’11 luglio 2026.

Nel tratto interessato saranno istituiti:

divieto di sosta con rimozione forzata;

restringimento della carreggiata;

senso unico alternato regolato da semaforo o da movieri qualificati.

La segnaletica temporanea sarà installata dalla ditta esecutrice almeno 48 ore prima dell’avvio delle modifiche alla circolazione.

Durante tutte le fasi del cantiere saranno garantiti:

il passaggio dei mezzi di soccorso ed emergenza;

l’accesso pedonale alle abitazioni e alle attività;

l’accesso veicolare ai passi carrabili compatibilmente con l’avanzamento dei lavori.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e si scusa per eventuali disagi temporanei causati dall’intervento, necessario al potenziamento e alla manutenzione della rete elettrica.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa