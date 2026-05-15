Certaldo partecipa a Amico Museo 2026: a Palazzo Pretorio il laboratorio 'Gli stemmi del vicario'

Anche il Comune di Certaldo aderisce all’edizione 2026 di Amico Museo
Anche il Comune di Certaldo aderisce all’edizione 2026 di Amico Museo, la manifestazione promossa dalla Regione Toscana che ogni anno valorizza il patrimonio culturale diffuso sul territorio, coinvolgendo musei, istituzioni e comunità locali in un ricco calendario di iniziative dedicate a famiglie, bambini e visitatori di tutte le età.
In questo contesto si inserisce l’appuntamento organizzato dal Comune di Certaldo, in collaborazione con l'associazione Pro Loco di Certaldo, presso Palazzo Pretorio, uno dei luoghi simbolo della storia cittadina e sarà dedicato ai più giovani.
Sabato 23 maggio 2026 alle ore 15.30 infatti si terrà il laboratorio didattico “Gli stemmi del vicario”, un’attività pensata per bambini dai 6 anni in su che permetterà di avvicinarsi in modo creativo e coinvolgente alla storia e ai simboli custoditi nel museo.
Attraverso il laboratorio, i partecipanti potranno scoprire gli stemmi presenti all’interno di Palazzo Pretorio e crearne uno proprio, al termine della visita.
La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
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