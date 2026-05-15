Apre a Certaldo la nuova piscina Fiammetta: tuffo inaugurale di Giani e Campatelli

Grande partecipazione per l'atteso taglio del nastro a Certaldo della nuova piscina Fiammetta: nel pomeriggio di giovedì 14 maggio è stato aperto il rinnovato impianto di viale Matteotti, al termine dei lavori da oltre 9 milioni di euro. Presenti cittadini e istituzioni, tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco Giovanni Campatelli che hanno inaugurato la vasca con un tuffo, immortalato in un video pubblicato dal Comune.

Piscina Fiammetta Certaldo: il tuffo inaugurale di Giani e Campatelli

"Oggi Certaldo ha vissuto una giornata che resterà nella storia della nostra comunità" scrivono dall'amministrazione a corredo della nuotata di debutto per l'impianto di governatore e primo cittadino, con tanto di cronaca al microfono e finale della vasca "in pareggio, hanno vinto entrambi". "L’inaugurazione della nuova Piscina Comunale Fiammetta è stata un momento emozionante, partecipato, pieno di entusiasmo e affetto da parte di tante cittadine e tanti cittadini. Un luogo restituito alla comunità, pensato per lo sport, per i giovani, per le famiglie e per stare insieme. Grazie a tutte le istituzioni presenti per aver condiviso con noi questo traguardo così importante".

"Un'infrastruttura moderna, efficiente, accessibile"

Il nuovo impianto, realizzato tramite finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), "rappresenta uno degli interventi pubblici più rilevanti degli ultimi anni per il territorio, sia per dimensioni sia per funzione" avevano spiegato dal Comune, annunciando l'inaugurazione. "La struttura nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità un’infrastruttura moderna, efficiente e accessibile. L’impianto sarà destinato ad attività natatorie agonistiche e amatoriali, oltre a ospitare servizi per scuole, associazioni sportive e utenza libera, contribuendo ad ampliare in modo significativo l’offerta sportiva locale. L’avvio delle attività è previsto a partire dal 16 maggio".

Le attività si erano fermate il 29 marzo, per consentire collaudi e messa in funzione del nuovo impianto con la demolizione di quello vecchio, come previsto dal Pnrr, a partire da aprile. Un intervento "di grande importanza per l'Empolese-Valdelsa, destinato a migliorare concretamente la qualità dei servizi e a creare nuove opportunità per la pratica sportiva". L'investimento complessivo è stato di oltre 9,18 milioni di euro, risorse in larga parte da fondi europei del programma NextGenerationEU nell’ambito del PNRR (circa 2,74 milioni di euro), affiancati da finanziamenti statali per circa 1,94 milioni di euro e da 1,845 milioni di euro del Fondo opere indifferibili. A questi si aggiungono 1,5 milioni di euro di contributi regionali, oltre 741 mila euro provenienti dal GSE e circa 408 mila euro stanziati dal Comune di Certaldo. "Un investimento sostenuto da più livelli istituzionali che conferma l’attenzione verso lo sviluppo e la rigenerazione urbana del territorio".

Precedente e attuale amministrazione per l'opera

La realizzazione dell’opera, ricordano ancora dal Comune, "è il risultato di un percorso amministrativo avviato dalla precedente amministrazione e portato a compimento dall’attuale, a conferma della continuità delle scelte strategiche in materia di investimenti pubblici". Presente infatti oltre a Campatelli anche il suo predecessore, l'ex sindaco Giacomo Cucini: "L’inaugurazione della nuova Piscina Fiammetta rappresenta un traguardo fondamentale per diversi motivi" ha scritto tramite social. "In primo luogo, dimostra che la determinazione, la volontà e il desiderio di contribuire al futuro del nostro paese ripagano sempre: i risultati, anche se richiedono tempo, arrivano. In secondo luogo, Certaldo e tutta la Valdelsa possono finalmente contare su un impianto moderno e all’avanguardia. Infine, è la prova che i fondi del PNRR possono essere utilizzati con efficacia, rispettando i tempi e gli obiettivi prefissati. Per me è stata una grandissima emozione partecipare all’evento, rivedere così tante persone e toccare con mano i frutti di un lavoro faticoso, ma vitale per la nostra comunità. Grazie a Giovanni Campatelli e alla sua amministrazione per aver portato avanti questo progetto e per aver voluto festeggiare insieme questo successo. Mi sento davvero orgoglioso". Per Cucini, "questi sono luoghi in cui la comunità si ritrova, cresce, si anima. Sono davvero elementi e investimenti importanti, per la vita di una comunità intera".

Piscina Fiammetta Certaldo: apertura dell'impianto

Dopo l'inaugurazione del 14 maggio, la nuova piscina Fiammetta si prepara ad accogliere i cittadini. Sabato 16 maggio è la data di apertura ufficiale, con l'inizio di attività per il nuoto libero. Dalla prossima settimana, lunedì 18 maggio, partenza di tutti i corsi.

Notizie correlate