Chiusura temporanea dei contenitori stradali a Sesto per la manifestazione del 16 maggio

Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione della manifestazione “Basta aeroporti in città” organizzata per domani, sabato 16 maggio, si procederà alla chiusura temporanea di tutti i contenitori stradali lungo il percorso del corteo.

Le zone coinvolte dalla manifestazione sono quelle di via delle Idee, via dell’Osmannoro (direzione Sesto Fiorentino), viale Ariosto, via di Rimaggio, piazza della Chiesa, via Armando Giacchetti, via Giovanni Pascoli, viale Niccolò Machiavelli, viale Ariosto, via Pablo Neruda, via Pier Paolo Pasolini, via Osmannoro, viale delle Idee e polo scientifico. In questa area il provvedimento scatterà domani alle 12.00 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni che si trovano nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile (rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Plures Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures - Ufficio stampa

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