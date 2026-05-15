Capraia e Limite, Claudio Ometto si dimette dalla maggioranza

Il consigliere Claudio Ometto ha annunciato le dimissioni dal gruppo di maggioranza 'Capraia e Limite nel Futuro'. In una nota rilasciata alla stampa ha spiegato i motivi delle sue dimissioni. Tra i punti critici evidenziati da Ometto ci sono "l'immobilismo amministrativo", i ritardi nella realizzazione dei progetti, la mancanza di percorsi partecipativi con i cittadini, l'assenza di programmazione e la scarsa attenzione alle problematiche ambientali.

La nota integrale

"Il rapporto fiduciario con il Sindaco Alessandro Giunti è venuto meno, da qui la mia decisione di uscire dal gruppo di maggioranza "Capraia e Limite nel futuro" e di andare all'opposizione. Motivi di questa decisione il cambio di passo e di discontinuità rispetto alle due precedenti legislature che non c'è stato, requisito questo necessario per la mia entrata in maggioranza. L'immobilismo amministrativo privo di lungimiranza, le difficoltà e i tempi lunghi nel portare avanti i progetti, la mancanza di percorsi di partecipazione con i cittadini, l'assenza di programmazione e la poca attenzione alle problematiche ambientali sono solo alcuni dei punti programmatici concordati e non rispettati.

A poco sono serviti i vari incontri che si sono avuti in questi mesi tra AVS e PD a livello di zona per trovare una soluzione e per dare seguito agli accordi. AVS ha scelto, per dinamiche di accordi sovracomunali, di mantenere il suo appoggio all'attuale amministratore rimanendo senza nessun consigliere comunale e mettendosi in una posizione di subalternità rispetto al PD e al suo monocolore di giunta che ormai permane ininterrottamente da 12 anni.

La mia sarà un'opposizione responsabile e costruttiva con l'obiettivo di portare in Consiglio Comunale le problematiche dei cittadini, come ho sempre fatto e come continuerò a fare".

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