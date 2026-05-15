Concertone per i diritti a Firenze in piazza Dalmazia

Sabato 16 Maggio in Piazza Dalmazia, in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la Bifobia e la Transfobia si svolgerà “Il concertone per i diritti” all’insegna della musica, dell’uguaglianza, del rispetto e della libertà per tutti.

Si esibiranno alle ore 19.00 il gruppo DAYS MASH, e alle 21.30, la NOISY GIRL BAND.

L’evento, organizzato dal centro commerciale naturale Dalmazia, con il patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione di Confesercenti Firenze, e di “Magazzini Generali e Silos” e “Le Trippaie, Chiosco di Trippa e Lampredotto” sarà ad ingresso gratuito.

Per Stefano Decina, Presidente del Centro Commerciale Naturale Dalmazia, “con questo concerto che inaugura, di fatto il programma di animazione e attività della nostra associazione per l’estate 2026 in piazza Dalmazia vogliamo celebrare una giornata molto importante in tema di diritti delle persone e contrasto ad ogni forma di discriminazione. Confidiamo in una bella partecipazione dei frequentatori della Piazza, che, anche grazie a queste iniziative, cerchiamo di rendere più vivibile e attrattiva per la cittadinanza.”

Fonte: Ufficio stampa