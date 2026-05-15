Dama di birra, Nik Day, lavori: cambia la viabilità a Empoli

Iniziative del tempo libero in alcune frazioni della città di Empoli diventate appuntamento fisso dell’estate empolese ma anche lavori. Pertanto nei prossimi giorni si rendono necessari alcuni provvedimenti temporanei alla viabilità cittadina. Di seguito le ordinanze nel dettaglio.

DAMA di BIRRA – Con ordinanza 204 del 14 maggio 2026, in occasione dell’evento tradizionale e molto partecipato giunto alla 33^ edizione, la “Dama di birra” - una iniziativa che anima da anni, ormai, il circolo Arci di Corniola, organizzata con passione e tanto lavoro volontario dei ragazzi e delle ragazze dello stesso circolo - nei giorni 21, 22, 23, 29 e 30 maggio 2026, entreranno in vigore le seguenti disposizioni di viabilità temporanea: dalle 19 del giorno 21 maggio alle 1.30 del giorno 24 maggio 2026 e dalle 19 del giorno 29 maggio alle 1.30 del giorno 31 maggio 2026, in via di Corniola, tratto compreso tra l‘ intersezione con via del Terrafino e via delle Poggiole, istituzione di divieto di transito; lato destro del tratto compreso tra l‘intersezione con via del Terrafino e via delle Poggiole, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli e nel tratto compreso tra il civico 20 e 135, istituzione del senso unico di marcia. In via del Terrafino, tratto compreso tra le intersezioni con via di Corniola e via di Carraia, istituzione del senso unico di marcia.

NIK DAY – Quando la diversità fa rima con solidarietà. Sabato 23 maggio 2026, dalle 15, si terrà il “Nik Day 2026” nel giardino di Pozzale, sala esterna della Casa del Popolo. Il tema di questa edizione richiama i sogni, i colori e la materia. Ci saranno laboratori, musica, giochi per grandi e piccoli.

Con ordinanza 207 del 14 maggio 2026, dalle 8 alle 22 del giorno 23 maggio 2026, in via delle Tofane, nel tratto in corrispondenza degli stalli di sosta adiacenti al parco Pozzale e nel tratto compreso tra il civico 25 e il civico 27, istituzione di divieto di sosta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività.

CANTIERE – Con ordinanza 206 del 14 maggio 2026, in alcune vie del centro abitato di Empoli saranno disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità per consentire l’attività di lavori di scavo per posa di infrastrutture di comunicazione elettronica: dal giorno 15 maggio 2026 al giorno 30 giugno 2026 e comunque fino al termine dei lavori, in viale Petrarca, restringimento della carreggiata; tratto dal semaforo al civico 80, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata; via Jacopo Carrucci, all’altezza del distributore di carburante, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata; via Arturo Romboli, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, istituzione del senso unico alternato e restringimento della carreggiata. Infine in via Giulio Masini, istituzione obbligo pedoni sul lato opposto.

Nell’ordinanza si evince che le lavorazioni previste in via Giulio Masini dovranno essere eseguite esclusivamente sulla porzione del marciapiede interessata, con il tassativo divieto di occupare, anche temporaneamente, la carreggiata stradale. Dovrà essere costantemente garantito il regolare flusso del traffico veicolare senza alcuna interferenza, limitazione o restringimento della corsia di marcia, in piena conformità con quanto già stabilito nell’Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico n. 22842/2026. È fatto divieto di stazionamento di mezzi d'opera o deposito di materiali al di fuori della superficie del marciapiede autorizzata.

Le disposizioni non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa