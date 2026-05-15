Delegazione serba a scuola di protezione civile in Toscana, conclusione con Giani e Dika

Una tre giorni dedicata ad approfondire gli aspetti di salvaguardia dei beni culturali in attività di protezione civile attraverso le buone pratiche che fanno della Toscana un’eccellenza a livello nazionale per quanto riguarda la tutela dei beni culturali e artistici in caso di calamità. Questa mattina la delegazione serba arrivata in Toscana su indicazione del Dipartimento di Protezione civile nazionale ha concluso il programma di aggiornamento con l’incontro in Palazzo Strozzi Sacrati con il presidente Giani e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika.

“Abbiamo accolto oggi la delegazione del Governo della Serbia che ha scelto di venire in Toscana per conoscere come gestiamo l'emergenza, soprattutto dal punto di vista della protezione del nostro patrimonio artistico e culturale - hanno detto Giani e Dika - 60 anni fa l’alluvione di Firenze oltre alla perdita di vite umane, causava ingenti danni ai beni più preziosi della nostra storia e cultura. Da allora il nostro Paese, partendo dall'esperienza toscana, ha cercato di migliorarsi e oggi è un riferimento in tutta Europa. Per questo siamo orgogliosi che la Serbia abbia scelto di venire ad aggiornarsi proprio dalla nostra Protezione civile toscana che insieme a tutto il sistema del volontariato costituisce un’eccellenza anche in questo campo molto specifico".

Guidata dal viceministro con delega alle emergenze Luka Causic e dal capo della protezione civile serba Branko Jasnic, grazie al progetto che ha visto anche la collaborazione del Ministero della Cultura, della Prefettura di Firenze e della Città Metropolitana, la delegazione ha potuto svolgere diverse attività sotto la guida della Protezione civile della Toscana. Tra queste la visita alla Biblioteca Nazionale, al cantiere delle spallette dell’Arno, al complesso di Santa Croce e infine alla sede logistica di Calenzano, con l’illustrazione del modulo Beni culturali della colonna mobile toscana. Un ringraziamento per l’accoglienza è stato espresso dal viceministro Causic che ha ricevuto il crest della Regione Toscana dal presidente Giani e che ha definito il sistema di protezione civile in Toscana ed in Italia tra i migliori in Europa

Fonte: Regione Toscana