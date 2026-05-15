Digitalizzazione dei servizi pubblici a Santa Maria a Monte

Cronaca Santa Maria a Monte
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Il Comune invita i cittadini a scaricare l'App IO

Manuela Del Grande, Sindaco di Santa Maria a Monte, informa tutti i cittadini che il Comune, già da tempo, ha avviato un importante percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi pubblici, nell’ambito delle misure previste dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per questo invita tutta la cittadinanza a scaricare e utilizzare l’App IO, lo strumento digitale dei servizi pubblici italiani che consentirà di ricevere comunicazioni rapide, sicure e direttamente sul proprio smartphone. Attraverso l’App IO, il Comune invierà progressivamente notifiche e avvisi riguardanti:
- scadenza e rinnovo della Carta d’Identità Elettronica;
- rilascio e aggiornamento delle tessere elettorali;
- comunicazioni istituzionali e avvisi ai cittadini;
- informazioni sui servizi comunali digitali.

L’adesione a questa piattaforma rappresenta un passo concreto verso una Pubblica Amministrazione più moderna, efficiente e vicina ai cittadini, in linea con il processo di digitalizzazione già adottato da numerosi altri Comuni italiani. Scaricare l’App IO significa poter accedere in modo semplice e immediato ai servizi pubblici, riducendo tempi di attesa e facilitando le comunicazioni con il Comune. L’App è disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS.

Per i cittadini che incontrano difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali, soprattutto con l’avvio del servizio App IO, l’ufficio Servizi Demografici darà supporto, sia attraverso il numero 0587 261622-49, dove sarà possibile parlare con un operatore e sia allo sportello in presenza. Il Sindaco desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento agli uffici comunali ed al personale coinvolto, che, con impegno e professionalità, stanno contribuendo al processo di innovazione e digitalizzazione dei
servizi, permettendo al Comune di allinearsi agli standard tecnologici, già adottati da molte amministrazioni locali. L’Amministrazione Comunale ringrazia, infine, tutti i cittadini per la collaborazione e la partecipazione a questo importante percorso di crescita e modernizzazione digitale.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

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