Ecodays 2026, il programma dell'ultimo weekend del festival

Sta per iniziare il fine settimana conclusivo degli Ecodays 2026, il festival sulla sostenibilità che dal 6 al 17 Maggio coinvolge migliaia di cittadini di tutte le età in decine di eventi a ingresso gratuito sulla sostenibilità ambientale e sociale, organizzati da Ecofor Service spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Grande successo per gli Ecoincontri con il filosofo della scienza Telmo Pievani e con il climatologo Luca Mercalli che si sono svolti rispettivamente il 12 Maggio al Teatro Odeon di Ponsacco e il 14 Maggio alla Città del Teatro di Cascina, con repliche il giorno successivo al Teatro Era di Pontedera di fronte a numerosi studenti degli istituti superiori. Telmo Pievani e Luca Mercalli hanno anche visitato gli impianti di Gello di Ecofor Service spa, che occupano una superficie di 40 ettari e accolgono ogni anno 350mila tonnellate di rifiuti già sottoposti a processi di selezione e recupero. Gli addetti di Ecofor Service hanno illustrato ai due studiosi l’intero ciclo produttivo, dall’impianto di depurazione all’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi, sottolineando che le tecnologie innovative utilizzate dall’azienda le consentono di garantire al territorio anche una vasta produzione di energia elettrica ‘verde’, ricavata dal biogas ottenuto durante il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi.

Il climatologo Luca Mercalli in visita agli impianti Ecofor Service Spa

Gli impianti di Gello di Ecofor Service spa hanno accolto nel corso degli Ecodays più di 500 alunni delle scuole primarie e medie di Pontedera, Cascina, Ponsacco e Calcinaia e il prossimo weekend saranno aperti per le visite guidate rivolte a tutti i cittadini interessati. Questi gli orari: sabato 16 Maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 e domenica 17 Maggio dalle 9 alle 13. A causa delle previsioni meteo che annunciano maltempo, è stata annullata l’edizione di domani, sabato 16 Maggio, di Carboot, il mercatino di scambio di oggetti usati organizzato a Pontedera da Ecofor Service in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio per incentivare il riuso e il riciclo. Si terrà invece regolarmente il Carboot in programma per domenica 17 Maggio, dalle 9 alle 18, in via Madre Teresa di Calcutta, a cura della Misericordia di Pontedera.

Prenotazioni al completo per l’iniziativa conclusiva degli Ecodays 2026, in programma sempre per domenica 17 Maggio, alle 18.30, al Teatro Era di Pontedera: l’Ecoincontro con la meteorologa Serena Giacomin, direttrice scientifica dell’Italian Climate Network, e Marco Cattaneo, direttore del National Geographic Italia. Anche se non ci sono più posti disponibili, ricordiamo che è sempre possibile recarsi al Teatro Era prima dell’inizio dell’evento, iscriversi nella lista di attesa e accedere alla sala se qualcuno dei prenotati non si presenta.

Fino al termine degli Ecodays 2026 è visitabile la mostra “Persone che cambiano il mondo”, un percorso a cielo aperto allestito nel centro di Pontedera nell’ambito del progetto Climate Visuals per raccontare, attraverso immagini di grande impatto e suggestione, le storie di coloro che, di fronte al problema del riscaldamento globale e del cambiamento climatico, hanno scelto di mettere in atto azioni concrete, nei 5 continenti.

Ecodays 2026, il programma dei prossimi giorni

Sabato 16 maggio

ore 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00 GELLO - Visite guidate agli impianti Ecofor Service riservate ai cittadini (ultimo ingresso ore 15:30)

TUTTO IL GIORNO – PONTEDERA – mostra fotografica “Persone che cambiano il mondo”

Domenica 17 maggio

ore 9:00 – 13:00 GELLO - Visite guidate agli impianti Ecofor Service riservate ai cittadini

ore 9:00 – 18:00 PONTEDERA, via Madre Teresa di Calcutta - CARBOOT - Mercato di scambio dell’usato (svuotacantine) a cura dell’associazione MISERICORDIA DI PONTEDERA

ore 18:30 – TEATRO ERA DI PONTEDERA – ECOINCONTRO con SERENA GIACOMIN, Meteorologa Direttrice Scientifica Italian Climate Network, e MARCO CATTANEO, direttore di National Geographic Italia.

Fonte: Ecofor Service Spa

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