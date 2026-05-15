Empoli Fencing Club: Samuele Rossi conquista il bronzo ai Campionati Italiani di Riccione

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Ricci conquista il terzo posto dopo una semifinale combattuta fino all'ultima stoccata. Buoni risultati anche per gli altri atleti del club

Samuele Rossi dell'Empoli Fencing Club sale sul podio del Campionato Italiano GPG di spada, conquistando un bronzo al Play Hall di Riccione nella giornata di giovedì 14 maggio.

Tredici anni, terzo nel ranking nazionale di categoria, Rossi ha disputato un percorso di alto livello fino alla semifinale, dove ha affrontato il numero 1 italiano classe 2013. Un match equilibrato fino alle fasi finali quando, a pochi secondi dalla conclusione del terzo tempo, il punteggio era 12-11 per l’avversario, poi fissatosi sul 14-12. Un incontro combattuto punto su punto, che ha comunque confermato l'abilità dell'atleta empolese, risultato che assume particolare valore considerando la partecipazione di 262 schermidori nella categoria.

Gli altri risultati

Buone risultati anche dagli altri atleti dell'Empoli Fencing Club. Simone Bottiglieri ha ottenuto il passaggio per la prima volta a un turno di diretta, segnando un progresso significativo nel suo percorso di crescita.

Si sono invece fermate al primo turno di diretta Mia Giotti, Camilla Santalucia, Ginevra Barbalace e Camilo Utreras, che comunque hanno maturato esperienza in un contesto competitivo di alto livello.

Esordio positivo per Alessandro Celentano nella categoria maschietti, con una prestazione considerata incoraggiante dallo staff tecnico.

Fonte: Ufficio Stampa

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