Empoli in lutto per la scomparsa di Luigi Proietti

"Con profondo dolore vi informiamo che il nostro fratello e compagno Luigi Proietti della FAI di Empoli ci ha lasciato questa notte colpito da un infarto". L'annuncio di Paolo Becherini sui social network ha gettato nello sconforto una buona fetta di Empoli, che aveva conosciuto e apprezzato Luigi Proietti, soprannominato Gigi. Originario di Bellegra, vicino a Roma, si era trasferito a Empoli dove aveva lavorato in Comune. È scomparso a 73 anni.

Proietti - che faceva parte degli anarchici empolesi - è esposto nelle sale del commiato dell'ospedale di Empoli in viale Boccaccio, ore viste dalle 8 alle 19. Sabato 16 alle ore 10 di mattina si svolgerà il saluto laico presso le cappelle.

Questo il saluto di Beatrice Cioni sui social: "In quest'ultimo periodo ho due ricordi belli di te, che cercherò di tenere stretti stretti: un abbraccio infinito per il mio compleanno, e l'incontro a un presidio per la Palestina, le tue parole rivolte al futuro, alla necessità di impegno, di non arrendersi alle ingiustizie, nel tentativo, riuscito, di scalfire il mio pessimismo. Le conservo nella mia mente, ne avrò bisogno ora che non potrò più ascoltarle da te. Mancherai Luigi".

Anche Maurizio Brotini di Cgil lo ha ricordato: "Se c'è un altrove sarà sicuramente là, l'uomo più buono e generoso che abbia mai conosciuto.

Amico da una vita grazie ai miei zii Paolo e Nadia, compagno anarchico, ci siamo poi ritrovati colleghi al Comune di Empoli, visti pochi giorni fa alle manifestazioni per la Pace e in solidarietà al martoriato popolo palestinese. Ma l'impegno e la passione politica di una vita è nulla rispetto alle scelte di vita che ha fatto nella sua vita. Piango un giusto, come lo piangeranno tutti coloro che lo hanno solo incrociato nelle loro vite".