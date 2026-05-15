Farmacie di turno dal 15 maggio al 22 maggio

EMPOLI

da venerdì 15 maggio dalle 20:00 a venerdì 22 maggio alle 20:00

Farmacia Chiarugi - Via del Giglio, 89 - tel. 0571-72781

Far.Ma.Dea. - Via Gobetti 19-21-25 (località Ponte a Elsa) – tel. 331 257 4000

Farmacia in appoggio:

sabato 16 maggio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 - tel. 0571-57506

SANTA CROCE SULL’ARNO

da venerdì 15 maggio dalle 20:00 a venerdì 22 maggio alle 20:00

Farmacia Comunale 2 – Viale di Vittorio 1/3 – tel. 0571-366181

Farmacia in appoggio:

sabato 16 e domenica 17 maggio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173

SANTA MARIA A MONTE

venerdì 15 maggio dalle 20:00 a venerdì 22 maggio alle 20:00

Farmacia Pieroni – P.zza della Vittoria, 45 – tel. 0587-707003

CERTALDO

venerdì 15 maggio dalle 20:00 a venerdì 22 maggio alle 20:00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 – 0571-668679

CASTELFIORENTINO

venerdì 15 maggio dalle 20:00 a venerdì 22 maggio alle 20:00

Farmacia Dani – Via Niccoli, 474 (località Granaiolo) – tel. 0571-582021

Farmacia in appoggio:

sabato 16 e domenica 17 maggio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 Montespertoli – tel. 0571-608014

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.