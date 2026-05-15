Fondazione Zia Caterina, presentati i progetti e le attività

Una casa aperta alla città, alle associazioni, al terzo settore e a tutte le persone che credono nella forza dell’accoglienza, della condivisione e della bellezza come strumenti concreti di cura e di comunità. È questo l’obiettivo emerso questa mattina durante la conferenza stampa promossa dalla Fondazione Zia Caterina presso la propria sede in via di Belmonte 32, a Bagno a Ripoli.

Nel corso dell’incontro sono state presentate le attività della Fondazione, i progetti in corso, la programmazione degli eventi e il percorso costruito negli ultimi mesi attraverso iniziative che hanno registrato una significativa partecipazione, trasmettendo un messaggio forte di vicinanza, umanità e speranza. Sono intervenuti Zia Caterina con i rappresentanti delle associazioni coinvolte ed alcuni ospiti della rassegna, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti in collegamento, la presidente di Confartigianato Imprese Firenze Serena Vavolo, la presidente dell’Associazione Daniele Mariano Serena Manzani, la vicepresidente dell’associazione Anima Firenze Antonella Proietti, la scrittrice Sara Gazzini, il fondatore e presidente del Nucleo Operativo di Protezione Civile di Firenze Logistica Trapianti Massimo Pieraccini.

La Fondazione nasce dalla storia straordinaria di Zia Caterina, figura amatissima da bambini e famiglie provenienti da tutta Italia. Con il suo taxi colorato, pieno di giochi, fantasia e sorrisi, Caterina accompagna da anni i piccoli pazienti negli ospedali fiorentini, trasformando un tragitto spesso difficile in un momento di leggerezza, accoglienza e amore concreto.

Da questo spirito è nata la Fondazione Zia Caterina, pensata come una casa aperta: un luogo capace di accogliere bambini e famiglie che arrivano a Firenze per curarsi, ma anche uno spazio vivo dove costruire relazioni, generare progetti, sostenere fragilità e creare occasioni di incontro.

Il messaggio che la Fondazione vuole portare avanti è chiaro: fare rete. Aprire le porte ad associazioni, volontari, enti, professionisti, artisti e realtà del terzo settore significa costruire insieme un percorso fondato su unione, condivisione, accoglienza e bellezza. La Fondazione Zia Caterina vuole essere non solo un luogo fisico, ma un punto di riferimento per chi desidera contribuire alla crescita di una comunità più attenta, più umana e solidale.

Durante la conferenza è stata presentata anche la rassegna “Caterina: artisti in scena”, realizzata con il patrocinio di Confartigianato Imprese Firenze e del Comune di Bagno a Ripoli: un ciclo di appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica, ai libri, alle storie e alla condivisione, nato per far conoscere sempre di più la Fondazione, animarne stabilmente gli spazi e rafforzarne il ruolo di luogo aperto, riconoscibile e partecipato.

La rassegna ha già ottenuto un importante riscontro in termini di partecipazione e coinvolgimento, dimostrando come cultura, creatività e relazioni possano diventare strumenti preziosi per sostenere una realtà che ogni giorno si prende cura degli altri.

Tra gli appuntamenti in programma, particolare rilievo avrà l’evento di domenica 24 maggio 2026, a partire dalle ore 15.30, promosso insieme all’Associazione Daniele Mariano e intitolato “Facciamo Festa tra Cielo e Terra”.

L’iniziativa nasce per ricordare Daniele, bambino venuto a mancare venti anni fa, a soli 26 mesi, a causa di una rarissima forma di leucemia. Alla conferenza stampa di questa mattina era presente anche la mamma di Daniele, testimone di una storia di dolore trasformata nel tempo in impegno concreto, solidarietà e vicinanza alle famiglie che affrontano percorsi difficili legati alla malattia.

La giornata del 24 maggio sarà un momento di festa, memoria viva e partecipazione, pensato per bambini, famiglie, amici e sostenitori. Il programma prevede laboratori creativi, attività con i mattoncini da costruzione curate dalle volontarie di Heart4Children APS, il Giulivo Balloon Show, giochi di improvvisazione teatrale, momenti conviviali, merenda per i bambini e aperitivo per gli adulti, anche grazie al contributo di CONAD. A partire dalle ore 18.45, la serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo del duo “Voz e violão”.

“Facciamo Festa tra Cielo e Terra” rappresenta pienamente lo spirito della Fondazione Zia Caterina: ricordare, accogliere, condividere e trasformare la memoria in una forza capace di generare comunità. L’iniziativa segna anche l’avvio di una collaborazione sempre più stretta con le associazioni del territorio, in un percorso orientato alla co-progettazione di attività e spazi dedicati al benessere di bambini, famiglie e persone che vivono situazioni di fragilità o vulnerabilità.

Il calendario della rassegna proseguirà con ulteriori appuntamenti: il concerto di Massimiliano Carlesi il 20 maggio, l’intervista “vis à vis” a Saverio Tommasi il 21 maggio, la presentazione del libro “Abbracciarsi con le parole” il 23 maggio, l’incontro con Marco Vichi il 28 maggio, con Gigi Paoli il 4 giugno e con Fabrizio Pinzauti il 9 giugno.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso la Fondazione Zia Caterina, in via di Belmonte 32, a Bagno a Ripoli.

Fonte: Ufficio stampa

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