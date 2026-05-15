Gianluca Gotto in scena al Beat di Empoli con 'Questione di Karma'

Il 6 settembre, il palcoscenico del Beat Festival accoglierà Gianluca Gotto, uno degli autori italiani più amati e seguiti del panorama contemporaneo. Lo scrittore e viaggiatore, punto di riferimento per chiunque sia alla ricerca di uno stile di vita sereno e consapevole, arriverà al festival con il suo attesissimo spettacolo intitolato "Questione di Karma".

In una serata che si preannuncia intima e illuminante, Gianluca Gotto guiderà il pubblico in un momento di profonda riflessione e condivisione. "Questione di Karma" non è un semplice monologo, ma un'esperienza immersiva pensata per portare sul palco i grandi temi che hanno reso celebre l'autore. Un viaggio dentro il senso di colpa, il perdono, il cambiamento, il karma familiare e quello personale, per riscoprire il potere di quelle scelte che cambiano il nostro destino. Una serata per imparare a spezzare il filo invisibile che ci lega al dolore e ritrovare la leggerezza del vivere. Perché se è vero che non possiamo scegliere cosa abbiamo ricevuto, possiamo sempre scegliere cosa lasciare. La sofferenza non nasce da noi, ma con noi può finire.

Scrittore, viaggiatore e nomade digitale nato a Torino, Gianluca Gotto ha trasformato la sua sete di esplorazione in uno stile di vita e in una missione condivisa. A poco più di vent'anni ha lasciato l'Italia per trasferirsi prima in Australia e poi in Canada, per poi fare dell'Asia – e in particolare di Bali e della Thailandia – la sua seconda casa.

Ha fondato il celebre blog "Mangia Vivi Viaggia", una community che raccoglie centinaia di migliaia di persone accomunate dal desiderio di vivere in modo più autentico e libero. È autore di libri diventati veri e propri casi editoriali, macinando ristampe e scalando le classifiche, tra cui spiccano titoli come Le coordinate della felicità, Come una notte a Bali, La pura vida e Profondo come il mare, leggero come il cielo.

Con la sua scrittura fluida, empatica e ricca di speranza, Gianluca Gotto ha ispirato tantissimi lettori a rallentare, prendere in mano il proprio destino e cercare la propria personale definizione di serenità. I biglietti per lo spettacolo di Gianluca Gotto a Beat sono in vendita a partire dalle 18 di oggi venerdì 15 maggio, sul circuito Ticketone.

Lo spettacolo di Gianluca Gotto si inserisce all'interno di una programmazione che conferma il Beat Festival 2026 come uno degli appuntamenti più importanti dell'estate Toscana. Il cartellone del Main Stage vedrà infatti alternarsi artisti e spettacoli capaci di abbracciare generi diversi, a partire dal 27 agosto con l'esplosiva energia rock dei Wolfmother e dei Folkstone. Il 28 agosto la rassegna proseguirà all'insegna del cantautorato indipendente con due voci originali della musica italiana come Giorgio Poi e Tutti i Fenomeni, mentre il 29 agosto il palco si scalderà a suon di rap e trap con l'attesissimo show di Tony Boy. Dopo la serata dedicata a Nerissima Serpe il 30 Agosto, la manifestazione cambierà volto il 1° settembre per accogliere la grande comicità di Giorgio Panariello, per poi tuffarsi, il 2 settembre, nel fenomeno globale di "K-Pop is coming soon", un'autentica esplosione di musica e colori. Gli ultimi due appuntamenti vedranno infine calcare il palco un'icona intramontabile della musica italiana come Edoardo Bennato, in concerto il 3 settembre, e la rivelazione assoluta della scena pop e urban, Sayf, a cui spetterà il compito di chiudere in bellezza la rassegna il 4 settembre.

Oltre a offrire una line-up musicale di altissimo livello, il Beat Festival trasformerà come sempre il vasto polmone verde del Parco di Serravalle in un'esperienza immersiva tutta da vivere con le sue aree music, food e beer e relax. Maggiori informazioni sul sito beatfestival.net e sulle pagine social della manifestazione.

Fonte: Ufficio stampa