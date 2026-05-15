Ginnastica Poggibonsese, Clelia Pobega protagonista ai campionati nazionali

Cala il sipario del Campionato Nazionale Ginnastica Artistica Gold Allieve 2 di scena a Pieve di Soligo, alla quale la UPP Ginnastica Poggibonsese puo’ vantarsi di aver partecipato a questo prestigioso evento. Infatti, grazie alla sua giovanissima atleta Clelia Pobega classe 2016 ed alla sua coach Lara Antonelli che segue l’atleta sia nella sede di Poggibonsi che in quella dell’ASD Ginnastica Giglio Montevarchi, coadiuvata dalla collabotrice Carlotta, società con la quale Clelia è attualmente tesserata. Nell’occasione, la ginnasta valdelsana è artefice di un’ottima prestazione totalizzando ben 86.075 punti, che le vale un lusinghiero 23° posto nella classifica finale sulle 60 atlete qualificate.

Grande soddisfazione viene espressa dalla Società, che non manca di complimentarsi con la giovanissima atleta per aver raggiunto questo ambito traguardo che inoltra anche all’allenatrice Lara Antonelli, la quale, a margine della competizione esprime tutta la sua felicità: “Tengo molto a ringraziare Clelia per la sua bella prova fornita in un contesto di così grande prestigio, ringrazio inoltre le mie colleghe del Giglio Montevarchi Stefania Bucci e Sharon Bucci, anch’esse meritevoli nell’evidente crescita di questa atleta, ringraziamento che si estende anche alla mia collaboratrice Carlotta. Tuttavia questa bella esperienza conquistata, non potrà che essere solo un punto di crescita e di partenza verso più prestigiosi traguardi, con la certezza che sarà di grande stimolo per tutto il gruppo delle nostre bravissime Atlete”.

Fonte: Ufficio stampa