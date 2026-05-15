Scontro tra due auto a Montelupo: due donne estratte in codice rosso

Incidente tra due auto nella notte di ieri, 14 maggio, sulla SP12 a Montelupo Fiorentino.
Secondo quanto appreso, sarebbero rimaste ferite due donne, una di 33 anni e l'altra di 50, trasportate al pronto soccorso di Empoli in codice rosso per politrauma.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Da quanto appreso, i vigili del fuoco hanno estratto le due donne, rimaste intrappolate nelle auto.
Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino
Montelupo Fiorentino
Cronaca
13 Maggio 2026
Lo scorso 7 maggio alle ore 11.45 si è verificato un incidente a Montelupo, in viale Cento Fiori, all’altezza del Palazzo Comunale. Una donna di 54 anni che stava attraversando [...]
Montelupo Fiorentino
Cronaca
5 Maggio 2026
Un 'serpente' nel cielo. È quanto hanno segnalato molti utenti sui social e alcuni lettori del nostro giornale, che hanno avvistato nel cielo di Montelupo Fiorentino una tromba d'aria dalla [...]
Empolese Valdelsa
Cronaca
5 Maggio 2026
Prosegue l’allerta meteo di codice giallo per rischio temporali forti e criticità idrogeologica e idraulica sul reticolo minore in tutti i comuni dell’Empolese-Valdelsa. L’avviso è stato prorogato per l’intera giornata [...]
<< Indietro