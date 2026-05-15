Scontro tra due auto a Montelupo: due donne estratte in codice rosso

Cronaca Montelupo Fiorentino
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Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri

Incidente tra due auto nella notte di ieri, 14 maggio, sulla SP12 a Montelupo Fiorentino.

Secondo quanto appreso, sarebbero rimaste ferite due donne, una di 33 anni e l'altra di 50, trasportate al pronto soccorso di Empoli in codice rosso per politrauma.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Da quanto appreso, i vigili del fuoco hanno estratto le due donne, rimaste intrappolate nelle auto.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.

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