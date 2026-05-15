'La Casa di Comunità si presenta': a Montespertoli un primo incontro

Prende il via martedì 19 maggio 2026, alle ore 17:30, il ciclo di incontri pubblici dedicato alla Casa di Comunità di Montespertoli. Il primo appuntamento si terrà presso la sede dell’Associazione “Noi che…”, in via Sidney Sonnino 24 e segna l’avvio di un percorso di confronto con la cittadinanza che proseguirà direttamente all’interno della nuova Casa di Comunità.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Noi che…” in collaborazione con il Comune di Montespertoli e la Società della Salute della Toscana. Obiettivo: far conoscere ai cittadini la Casa di Comunità, le figure professionali che vi operano e i servizi che vi si possono trovare, in coerenza con il nuovo modello di sanità territoriale previsto dal DM 77/2022 e dalle Missioni del PNRR.

Ad aprire l’incontro saranno l’assessore alla sanità Daniela Di Lorenzo e l’assessora all’inclusione Ottavia Viti. A seguire prenderanno la parola i professionisti che ogni giorno lavorano dentro la Casa di Comunità: il Medico di Medicina Generale, gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC), il Servizio Sociale e il Fisioterapista. Ciascuno illustrerà il proprio ruolo, le modalità di accesso al servizio e l’integrazione con gli altri professionisti del territorio.

Quello del 19 maggio è il primo passo di un percorso più ampio: gli incontri successivi si svolgeranno infatti direttamente presso la Sala della P.A. Croce d'oro, così da permettere ai cittadini di conoscere fisicamente gli spazi, incontrare gli operatori e approfondire, di volta in volta, temi specifici legati alla salute, alla prevenzione e all’assistenza socio-sanitaria.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa