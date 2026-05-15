La Misericordia di Empoli riceve un prezioso strumento per le diagnosi dermatologiche

Una ricorrenza speciale si è trasformata in un importante gesto di solidarietà a favore della comunità. In occasione del suo ottantesimo compleanno, Remo Fontanelli, empolese doc e volto molto conosciuto in città, ha scelto di celebrare un traguardo personale con un gesto di grande valore per la collettività, chiedendo ad amici e familiari di rinunciare ai tradizionali regali e di destinare le offerte a favore della Misericordia di Empoli.

Grazie alle donazioni raccolte, la Misericordia di Empoli ha potuto acquistare un videodermoscopio in epiluminescenza, uno strumento di diagnostica dermatologica di ultima generazione. Questo dispositivo consente di esaminare le lesioni cutanee con un livello di dettaglio e precisione che va ben oltre quanto possibile a occhio nudo, grazie all’ingrandimento ottico e alla luce polarizzata che permettono di analizzare le strutture profonde della pelle senza necessità di procedure invasive. Questo tipo di tecnologia è fondamentale per la diagnosi precoce del melanoma e di altri tumori cutanei, aumentando significativamente le probabilità di intervento tempestivo e di guarigione.

“A nome di tutta la Misericordia di Empoli – dichiara il Governatore Francesco Pagliai – esprimo la nostra più sentita gratitudine a Remo Fontanelli e a tutte le persone che hanno risposto con generosità al suo appello, rendendo possibile questo acquisto. Questo gesto testimonia come il senso civico e la solidarietà siano valori ancora vivi e capaci di tradursi in azioni concrete a beneficio dell’intera comunità”.

Il nuovo strumento andrà a potenziare i servizi dedicati alla prevenzione e alla diagnosi specialistica del territorio all’interno del Centro Medico Diagnostico della Misericordia di Empoli, in via delle Fiascaie 2 a Empoli, che sarà presentato ufficialmente domani mattina alla comunità.

Nei giorni scorsi, nella Sala del Magistrato della Misericordia di Empoli, si è svolta una breve cerimonia per la consegna ufficiale del nuovo dispositivo diagnostico

Fonte: Misericordia di Empoli

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