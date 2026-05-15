La storica bottega di Renzo a La Scala si rinnova

Sabato 16 maggio, dalle ore 16, verrà inaugurato il nuovo locale 'Immagine' di Luca Bianchi a La Scala, nel comune di San Miniato. Quest'anno Bianchi festeggia 50 anni di ininterrotta attività come parrucchiere per uomo e, da 11 anni esatti, porta avanti la storica bottega della famiglia Fermalvento.
Era il 16 maggio 2015 quando, a poche settimane dalla morte di Renzo Fermalvento, Luca Bianchi decise di prendere in gestione la bottega.
L'appuntamento è per sabato 16 maggio, dalle ore 16 in poi, in via Tosco Romagnola Est 895, a La Scala.
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