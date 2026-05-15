L'Use Computer Gross si prepara per un’altra battaglia contro Cecina

Si riparte da quell’ultimo secondo, dall’azione difensiva che ha deciso gara uno della serie a favore di Cecina, ben sapendo che l’Use Computer Gross dovrà prepararsi ad un’altra battaglia. L’appuntamento per il secondo atto della serie è sabato sera alle 21 (arbitri De Rosa di Vallefoglia e Boldrini di Fabriano) in un pala Sammontana che sarà sicuramente gremito (a proposito, biglietti ad un euro) per sostenere la squadra che va alla ricerca del prolungamento della serie.

Coach Luca Valentino riparte da quanto di buono la squadra ha fatto mercoledì a Cecina.

“Un'altra straordinaria prova dei miei giocatori – attacca - gara uno è andata ai nostri avversari in una partita decisa su episodi. Ancora una volta abbiamo dimostrato di poter competere contro una squadra che è stata tra le prime del nostro girone durante tutta la stagione regolare. Ora vogliamo provare ad allungare la serie, servirà mettere attenzione e lavorare meglio in difesa nelle situazioni di pick&roll lavorando di squadra. Addosso abbiamo la consapevolezza che con maggior cinismo e concretezza nelle situazioni di transizione potevamo portarla a casa”. “Siamo pronti a pareggiare una serie che per molti doveva essere scontata – prosegue - consapevoli che in casa non giocheremo da soli ma in campo con noi ci sarà il sesto uomo”.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube 'use basket tv'.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa