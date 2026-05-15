Massa, aggredito e ucciso in piazza davanti al figlio: i risultati dell'autopsia

Sarebbe stata una serie di fattori concorrenti a causare la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile 2026 in piazza Palma a Massa. È quanto emergerebbe dall'autopsia, secondo quanto riportato da La Repubblica, La Nazione e Il Tirreno.

Il 47enne era stato aggredito da un gruppo di giovani davanti al figlio minorenne. Sono cinque le persone indagate, tre delle quali arrestate, tra cui un 17enne.

Dagli accertamenti non sarebbe stata individuata una causa predominante del decesso. Tra le concause figurerebbero il pugno sferrato da un 17enne, che avrebbe provocato la caduta dell'uomo a terra, e il calcio inferto da uno dei tre arrestati mentre la vittima si trovava già a terra.