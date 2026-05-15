Giornata di studi sui monasteri toscani nel Tardo Medioevo a San Miniato

Dopo importanti attività di collaborazione con l’Istituto Dramma Popolare di San Miniato in occasione del Dantedì e della Giornata della memoria, che ha visto protagoniste le scuole superiori del territorio, il 21 Maggio prossimo il Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo aprirà, a Palazzo Grifoni, con inizio alle ore 10.00, l’XI Giornata di studi sul tema “I Monasteri toscani nel Tardo Medioevo: persistenze, crisi e trasformazioni”, una tematica che presenta profondi risvolti e motivi di riflessione anche in età contemporanea.

L’iniziativa vedrà la partecipazione, in qualità di Relatori, di illustri Professori provenienti da varie Università italiane, da Padova a Bari, da Firenze, Siena, Pisa e di un gruppo di studenti universitari. L’incontro è stato preparato da due conferenze rivolte agli iscritti all’Università del tempo libero, entrambe molto partecipate, che hanno avuto come relatori, i Professori Mauro Ronzani dell’Università di Pisa e Francesco Salvestrini dell’Università di Firenze, coordinatori della Giornata di Studi.

Particolare rilevanza assume, in questo contesto, l’intervento di Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, a cui spetteranno le riflessioni conclusive e i più opportuni richiami all’attualità. Figura di elevato spessore culturale e teologico, Padre Bernardo costituisce motivo di profondo interesse e gratitudine non solo per il Centro Studi, ma per l’intera cittadinanza samminiatese e altre, caldamente invitate a partecipare insieme a quanti siano attenti al valore della parola autenticamente vera, formativa, illuminante.

Per questo il Centro Studi esprime profonda riconoscenza alla Fondazione CRSM, al Presidente, Avv. Giovanni Urti, non solo per il sostegno costante a tutte le proprie proposte, ma per aver caldeggiato e diffuso il programma attraverso i suoi diversi canali, aver dato supporto finanziario all’XI Giornata di studi, a cui tutti possono partecipare liberamente anche attraverso la diretta streaming.

Il Centro continua così la sua opera di diffusione della ricerca storica su un periodo che ha visto la stessa città di San Miniato al centro di importanti eventi non solo di carattere politico, ma anche culturale e religioso. Il 30 Maggio 2025, infatti, in collaborazione con l’IT “Cattaneo di San Miniato” saranno presentati anche i lavori degli studenti sul Progetto “A scuola d’Archivio” che, con il supporto dell’Archivio storico di San Miniato e della Dott.ssa Laura Guiducci, hanno potuto consultare documenti relativi alla città di San Miniato nel periodo tardo medievale.

Il Centro Studi mantiene dunque un forte impegno nella costruzione di reti collaborative con tutte le Istituzioni samminiatesi attraverso iniziative che vedono la Fondazione CRSM come polo culturale cui fare riferimento e alla quale vanno i più sinceri ringraziamenti da estendere al Ministero della Cultura, al Comune di San Miniato, a Crédit Agricole, alla Fondazione Mario Marianelli che, con il loro sostegno, danno un apporto insostituibile all’attività culturale del Centro Studi Tardo Medio Evo.

Fonte: Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo

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