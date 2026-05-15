Successo per la presentazione della 68ª Festa del Vino di Montespertoli

Un lancio coi fiocchi quello di ieri sera al MuTer di Montespertoli che ha ospitato la cena di presentazione della 68esima Festa del Vino, in programma dal 30 maggio al 7 giugno. Presenti all'evento amministratori, istituzioni locali e le principali realtà del comparto agricolo e vitivinicolo. La serata si è alternata tra interventi e degustazioni, con le portate servite dai ragazzi dell'Istituto superiore 'F. Enriques'.

Ad aprire gli interventi il sindaco Alessio Mugnaini, l'assessora alla cultura e al turismo Annalisa Giotti e l'assessore alle attività produttive Paolo Vignozzi, che hanno presentato le linee guida dell'edizione 2026 che si preannuncia una manifestazione che punta a mantenere vive le radici contadine di Montespertoli, rinnovandosi però negli spazi, nei linguaggi e nelle proposte culturali. "La Festa del Vino è il momento in cui Montespertoli si racconta al mondo - hanno sottolineato - e quest'anno lo fa con una proposta ancora più ricca, riconoscibile e accessibile".

Tra le novità illustrate durante la serata dalla consigliera delegata all'Agricoltura Alessia Gallerini, dal Presidente dei Viticoltori di Montespertoli Giulio Tinacci e dal rappresentante delle aziende vitivinicole Guido Ballio, c'è anche il nuovo allestimento degli stand dei viticoltori, pensato per valorizzare maggiormente le cantine del territorio e accompagnare il pubblico alla scoperta del Chianti Montespertoli e delle altre produzioni locali.

Ampio spazio anche al programma delle degustazioni guidate, presentate da Ivan Giorgio Tarzariol, presidente di Assoenologi Sezione Toscana che ha illustrato il programma curato in collaborazione con Assoenologi Toscana, Slow Food, FISAR Empoli, ANAG Toscana, Associazione Viticoltori, Associazione Gemellaggi e La Sciabola sul Collo.

Il calendario delle degustazioni e degli eventi

Il programma delle degustazioni prenderà il via domenica 31 maggio con un appuntamento dedicato al Chianti Montespertoli a cura di Assoenologi Giovani Toscana. Nei giorni successivi spazio ai vini autoctoni, agli IGT Toscana rossi, al Trebbiano toscano e ai rosati del territorio, con incontri guidati da Slow Food, FISAR Empoli, ANAG Toscana e Associazione Viticoltori.

Non mancheranno percorsi dedicati a cocktail e grappa, mentre il gran finale di sabato 6 giugno sarà affidato a una degustazione dedicata allo Champagne curata dall'Associazione Gemellaggi e da La Sciabola sul Collo.

Tra gli appuntamenti più attesi anche il workshop 'Cambiare calice: il vino tra crisi e nuove opportunità', in programma giovedì 4 giugno al MuTer, dedicato alle trasformazioni del settore vitivinicolo tra nuovi consumi e cambiamenti del mercato.

Durante la presentazione è stata annunciata anche una nuova modalità di prenotazione delle degustazioni guidate, che da quest'anno potranno essere riservate online attraverso il sito de La Sciabola sul Collo.

Per nove giorni il centro di Montespertoli ospiterà stand dei viticoltori, degustazioni, cucina toscana, incontri culturali, concerti, dj set, le sfide tra le cinque Contrade e le tradizionali iniziative popolari della festa.

L'inaugurazione ufficiale della 68esima Festa del Vino è in programma sabato 30 maggio alle 18 nel centro del paese.

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