“Non è per niente giusto!”, un libro alla Pediatria di Empoli per superare il disagio relazionale

“Non è per niente giusto!” è il titolo del libro donato nei giorni scorsi dalla Round Table 76 San Miniato-Fucecchio alla Pediatria dell’ospedale di Empoli, ma è anche una frase che molti bambini, prima o poi, si trovano a pensare davanti a situazioni difficili da comprendere. Da qui nasce il senso dell’iniziativa promossa nei giorni scorsi dall’associazione, che ha consegnato al reparto alcune copie del volume scritto da Cristina Petit, albo illustrato dedicato ai più piccoli e ai temi delle relazioni, delle paure e delle ingiustizie vissute durante la crescita.

A rappresentare la Round Table 76 San Miniato-Fucecchio erano presenti il presidente Alessandro Carli, il vice presidente Leonardo Vanni e il segretario avvocato Domenico Di Giuseppe, che per la consegna dei libri – nella sala dell’orologio al pianto terra dell’ospedale – hanno incontrato il direttore della Pediatria professor Roberto Bernardini e il dottor Giuseppe Carello della direzione medica del presidio di via Boccaccio.

“Non è per niente giusto!”, realizzato grazie al contributo nazionale di Round Table Italia, racconta la storia di Cappuccetto Rosso alle prese con personaggi ostili e comportamenti ingiusti. Con il linguaggio immediato delle fiabe, il libro parla ai bambini di situazioni che possono fare stare male: sentirsi esclusi, non capiti o in difficoltà. E lo fa ricordando quanto sia importante trovare qualcuno di cui fidarsi e chiedere aiuto quando qualcosa pesa dentro.

La donazione si aggiunge alle iniziative che la Round Table porta avanti sul territorio a sostegno della comunità e va ad arricchire la biblioteca della Pediatria diretta dal professor Roberto Bernardini.

«Ogni libro donato ai nostri piccoli pazienti rappresenta un gesto concreto di vicinanza – sottolinea Roberto Bernardini –. La lettura aiuta i bambini a mantenere un contatto con la quotidianità, stimola immaginazione e dialogo e può essere di supporto anche nei momenti più delicati del ricovero».

Fonte: Ausl Toscana Centro