Parcheggi rosa a Empoli occupati, la denuncia di una lettrice

"Pago il tagliando per il posto auto ma lo trovo sempre occupato da persone che non ne hanno diritto". È quanto denuncia una lettrice empolese che, pur avendo diritto a parcheggiare nei posti rosa riservati alle donne in gravidanza o alle neo mamme, segnala di non riuscire a utilizzare i posti delle strutture sanitarie di via Rozzalupi e dell'Ospedale, trovandoli occupati da vetture prive del contrassegno.

La donna, che dichiara di aver provato a contattare le autorità per far valere il proprio diritto, non avrebbe però ricevuto risposte.

"Ho provato a contattare la Polizia Stradale di Empoli e non rispondono - racconta la lettrice -. Ho provato anche a chiedere agli ausiliari del traffico come devo comportarmi e mi hanno risposto di chiamare il 112. Al 112 mi hanno poi messo in contatto con la Municipale di Empoli che, a sua volta, mi ha detto che non è loro competenza e di richiamare la Stradale".

Un loop burocratico in cui si dice intrappolata la donna, che parla di una situazione di rimpallo già verificatasi più volte: "È successo ormai tre volte e non ho mai ricevuto supporto".

A complicare ulteriormente la situazione sono le visite mediche della bambina e le condizioni meteo degli ultimi giorni, che l’avrebbero costretta a portare la figlia di soli tre giorni "sotto la pioggia, perché i parcheggi per i quali avevo pagato il tagliando erano occupati da persone che non ne avevano diritto".

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