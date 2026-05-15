Parcheggi rosa a Empoli occupati, la denuncia di una lettrice

La donna dichiara di aver provato a contattare le autorità per far valere il proprio diritto senza però non aver ricevuto risposte
"Pago il tagliando per il posto auto ma lo trovo sempre occupato da persone che non ne hanno diritto". È quanto denuncia una lettrice empolese che, pur avendo diritto a parcheggiare nei posti rosa riservati alle donne in gravidanza o alle neo mamme, segnala di non riuscire a utilizzare i posti delle strutture sanitarie di via Rozzalupi e dell'Ospedale, trovandoli occupati da vetture prive del contrassegno.
La donna, che dichiara di aver provato a contattare le autorità per far valere il proprio diritto, non avrebbe però ricevuto risposte.
"Ho provato a contattare la Polizia Stradale di Empoli e non rispondono - racconta la lettrice -. Ho provato anche a chiedere agli ausiliari del traffico come devo comportarmi e mi hanno risposto di chiamare il 112. Al 112 mi hanno poi messo in contatto con la Municipale di Empoli che, a sua volta, mi ha detto che non è loro competenza e di richiamare la Stradale".
Un loop burocratico in cui si dice intrappolata la donna, che parla di una situazione di rimpallo già verificatasi più volte: "È successo ormai tre volte e non ho mai ricevuto supporto".
A complicare ulteriormente la situazione sono le visite mediche della bambina e le condizioni meteo degli ultimi giorni, che l’avrebbero costretta a portare la figlia di soli tre giorni "sotto la pioggia, perché i parcheggi per i quali avevo pagato il tagliando erano occupati da persone che non ne avevano diritto".
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