Pieracci da Santa Croce al viaggio della memoria: "Conoscere per essere consapevoli"

“Un viaggio in cui imparare la storia per quanto dolorosa, nei luoghi dove hanno perso la vita 6 milioni di persone, per poi tornare a casa con la consapevolezza che queste cose non devono più accadere. Per evitarle bisogna avere ben chiaro che ogni guerra oltre i morti nei teatri di combattimento, nel '900 e purtroppo ancora ai giorni nostri, finisce sempre per innescare discriminazioni e accanimenti verso minoranze e popolazione. Quindi avere memoria della recente storia d'Europa, per quanto tragica in alcuni suoi aspetti, significa evitare che questo possa ripetersi e serve a sviluppare nei giovani una cultura dove la guerra intesa anche come violenza, non può essere 'strumento di risoluzione della controversie' come dice la nostra Costituzione”.

Sono queste le parole dell'assessore Matteo Pieracci dopo aver partecipato, in rappresentanza del comune di Santa Croce sull'Arno, al viaggio nei campi di concentramento nazisti con studenti e docenti. Il viaggio si è svolto tra il 7 e il 11 maggio e grazie a un finanziamento stanziato dell'amministrazione comunale ha permesso ad alcuni alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado dell'istituto comprensivo Santa Croce, quindi di Staffoli e del capoluogo, a una docente e all'assessore di compiere questo viaggio nel dramma della Shoah.

La delegazione provinciale a cui aderisce anche Aned alla fine quest'anno contava 300 partecipanti accompagnati da Laura Geloni, figlia del deportato politico Italo Geloni.

“Francamente ho visto i ragazzi entrare nei lager nazisti, consci di quello che avrebbero trovato e uscire in silenzio e ancora più consapevoli. Chi partecipa a queste visite non può che uscirne più consapevole ed emotivamente affaticato”.

Il Pellegrinaggio ai campi di sterminio arriva dopo che le classi terze della scuola secondaria di primo grado di Santa Croce e Staffoli hanno fatto un approfondimento sulla Shoah e su quel periodo storico, culminato in un concorso interno organizzato dalla scuola, grazie al quale sono stati individuati gli studenti assegnatari delle borse di studio per compiere il viaggio.

Le tappe del viaggio sono state queste: venerdì 8 maggio visita al campo di sterminio di Dachau e al Cimitero d'onore del Leitenberg. Sabato 10 maggio visita al campo di sterminio di Ebensee, castello di Hartheim e al campo di sterminio di Gusen. Domenica 11 maggio la delegazione ha visitato campo di sterminio di Mauthausen dove hanno preso parte alla cerimonia con diverse delegazioni italiane e internazionali per gli 81 anni dalla fine della guerra e della Shoah.

Il percorso fatto dalla delegazione degli studenti di Santa Croce e Staffoli quest'anno troverà compimento martedì 26 maggio in consiglio comunale, dove avrà luogo la restituzione dell'esperienza di questo viaggio dagli studenti agli organi di governo ai consiglieri comunali, alla cittadinanza santacrocese.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno