Pioggia di medaglie per la Canottieri San Miniato: prossime sfide Venezia e Special Olympics

"Buoni risultati per la Canottieri San Miniato nelle trasferte di domenica 10 maggio: a Chiusi per il canottaggio e a Firenze per la canoa" affermano dalla Canottieri San Miniato ASD. "Nonostante la pioggia persistente, la squadra della Canottieri San Miniato si è presentata al completo nelle due manifestazioni. La squadra, specialmente quella giovanile, non ha deluso le aspettative, aggiudicandosi diversi podi nelle varie specialità".

Canoa velocità

Argento K2 500 mt Alessandro Cipollini / Umberto Gherardi del Testa

Bronzo K1 200 e 2000 Giuseppe Continanza

Oro K1 200 Bradley Kembora

Bronzo K1 200 Giorgio Fiorini

Canottaggio

Oro 4 di coppia Amedeo Ademollo, Leonardo Federici, Fabio Nacci, Davide Capri

Bronzo singolo Emma Meucci

Argento doppio misto Emma Meucci

Argento singolo Biagio Posarelli

Oro singolo Andrea Provvedi

Argento singolo Francesco Acerti

Bronzo singolo Jason Huang

Oro doppio Giovanni Pucci / Lorenzo Fiorenza

Bronzo doppio master Gianluca Nacci / Roberto Bontà

Buoni piazzamenti anche per Oscar Tinti, Marco Casalini, Edoardo Epifani, Alessia Acerti e Redi Kazazi dopo questo primo test positivo.

Vogalonga Venezia. "La Canottieri è impegnata nella preparazione per partecipare alla Vogalonga di Venezia, che si terrà domenica 24 p.v., con una barca a quattro vogatori più timoniere. A timonare questa barca sarà proprio il presidente Enzo Ademollo, conoscitore della laguna veneziana, che in alcuni casi nasconde insidie per chi non la conosce a fondo. I vogatori saranno: Leonardo Federici - Antonio Ademollo - Fabio Nacci - Giorgio Gherardini".

Giochi nazionali estivi Special Olympics di Lignano Sabbiadoro dal 21 al 23: "La squadra Special della Canottieri San Miniato si prepara a questa importante trasferta, nella quale saranno presenti quasi tutte le discipline sportive organizzate da Special Olympics Nazionale". La Canottieri presenta la squadra composta da: Lorenzo Vannucci, Simone Marchiori, Stefano Parri, Giulia Campigli accompagnati dagli allenatori Matilde Masini, Francesco Regoli, capo delegazione Andrea Vannucci.

"Il presidente Ademollo - si conclude la nota della Canottieri San Miniato ASD - elogia i suoi collaboratori, il consiglio e tutti i volontari per l’impegno profuso, che permette ai ragazzi di misurarsi con club di canoa e canottaggio a livello nazionale. Purtroppo tutto questo impegno viene assolutamente ignorato dalle amministrazioni di riferimento, le quali, a tutt’oggi, non hanno provveduto a effettuare quegli interventi necessari per dare dignità e sicurezza a questo impianto sportivo".