Prato, al via il restyling dello sportello di via Paronese

Plures Alia informa gli utenti che lo sportello al pubblico di via Paronese rimarrà chiuso da lunedì 18 a sabato 23 maggio per permettere la realizzazione di alcuni lavori di ristrutturazione in completa sicurezza.

Il Punto Plures Alia di via Paronese riaprirà, con spazi rinnovati e più efficienti e con una serie di nuovi servizi per l’utenza, già a partire da lunedì 25 maggio.

Per le urgenze, in questa settimana, è stato potenziato lo sportello al pubblico di via San Giorgio 25

- Per le pratiche Tari sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00

- Come Infopoint e per il ritiro di bidoncini e sacchi per la differenziata sarà aperto da lunedì a sabato, dalle 9.00 alle 13.00, e martedì dalle 14.00 alle 18.30.

Per qualsiasi informazione o necessità, si raccomanda ai cittadini di scaricare Aliapp, la nuova app gratuita, disponibile per sistemi Ios e Android. In alternativa è possibile contattare il call center di Plures Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile)

Fonte: Plures Alia Servizi Ambientali Spa