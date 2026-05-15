Rapina ciclista minacciandolo con tronchesi e coltello: arrestato 47enne

Cronaca Firenze
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L’uomo è stato rintracciato dalla polizia in viale dell’Aeronautica dopo la denuncia della vittima, un lavoratore diretto al lavoro in bici

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata dopo aver sottratto una bicicletta sotto minaccia a un 40enne in zona Piazza Puccini.

L’episodio è avvenuto nella mattinata del 13 maggio durante un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dal Reparto Prevenzione Crimine Toscana. Gli agenti sono stati fermati da un cittadino malese che ha chiesto aiuto raccontando di essere stato appena rapinato della propria bicicletta.

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, l’uomo stava percorrendo via Baracca per recarsi al lavoro quando sarebbe stato avvicinato dal 47enne, che lo avrebbe minacciato con un paio di tronchesi e facendo intendere di avere un coltello nel marsupio. Dopo essersi impossessato della bici, il presunto autore si sarebbe allontanato a bordo del mezzo.

Ricevute le descrizioni del sospettato e della bicicletta, i poliziotti hanno immediatamente avviato le ricerche insieme alla vittima, rintracciando il 47enne in viale dell’Aeronautica.

Durante il controllo gli agenti hanno trovato all’interno del marsupio un paio di tronchesi e un coltello da cucina. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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