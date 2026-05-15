Rapina a Empoli, ferita la negoziante con il calcio della pistola. Indagini in corso

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio, si è verificata una rapina in un negozio in via Roma a Empoli. Da quanto appreso una persona con il volto coperto e armata di pistola ha fatto irruzione prendendo la cassa e fuggendo via: oltre al grande spavento è rimasta ferita, da quanto si apprende fortunatamente non in maniera grave, la titolare che è stata trasportata in pronto soccorso. È successo intorno alle 15, nella via che dalla stazione arriva nel centro della città. Sul posto sono intervenute un'automedica e un’ambulanza inviate dal 118 e due pattuglie dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini.

La negoziante colpita con il calcio della pistola

La dinamica dei fatti è ancora da chiarire ma la commerciante presente nell’attività al momento del furto, un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi a pochi passi da piazza Don Minzoni, sarebbe stata colpita con il calcio di una pistola ad una mano e a una spalla. Oltre alle contusioni riportate la donna, 52 anni di origine cinese, sotto shock per l’accaduto è stata portata all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice verde.

Rapina Empoli, indagini in corso

Non è al momento chiaro chi abbia lanciato l’allarme, ma è probabile che sia stata la stessa negoziante. Secondo quanto ricostruito finora l'autore, un individuo con il volto travisato, dopo aver colpito la donna si è fatto consegnare il registratore di cassa e il suo cellulare, scappando per le vie adiacenti. In corso di quantificazione il contenuto della cassa. La ricostruzione dell’evento è in fase di accertamento da parte dei militari di Empoli, anche tramite immagini della videosorveglianza presente in zona e testimonianze.

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