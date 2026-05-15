Rapina a Empoli, ferita la negoziante con il calcio della pistola. Indagini in corso

Cronaca Empoli
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Foto di archivio (foto gonews.it)

Una persona, armata e con il volto coperto, ha fatto irruzione nel negozio in via Roma vicino alla stazione, portando via la cassa. Soccorsa la titolare

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio, si è verificata una rapina in un negozio in via Roma a Empoli. Da quanto appreso una persona con il volto coperto e armata di pistola ha fatto irruzione prendendo la cassa e fuggendo via: oltre al grande spavento è rimasta ferita, da quanto si apprende fortunatamente non in maniera grave, la titolare che è stata trasportata in pronto soccorso. È successo intorno alle 15, nella via che dalla stazione arriva nel centro della città. Sul posto sono intervenute un'automedica e un’ambulanza inviate dal 118 e due pattuglie dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini.

La negoziante colpita con il calcio della pistola

La dinamica dei fatti è ancora da chiarire ma la commerciante presente nell’attività al momento del furto, un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi a pochi passi da piazza Don Minzoni, sarebbe stata colpita con il calcio di una pistola ad una mano e a una spalla. Oltre alle contusioni riportate la donna, 52 anni di origine cinese, sotto shock per l’accaduto è stata portata all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice verde.

Rapina Empoli, indagini in corso

Non è al momento chiaro chi abbia lanciato l’allarme, ma è probabile che sia stata la stessa negoziante. Secondo quanto ricostruito finora l'autore, un individuo con il volto travisato, dopo aver colpito la donna si è fatto consegnare il registratore di cassa e il suo cellulare, scappando per le vie adiacenti. In corso di quantificazione il contenuto della cassa. La ricostruzione dell’evento è in fase di accertamento da parte dei militari di Empoli, anche tramite immagini della videosorveglianza presente in zona e testimonianze.

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