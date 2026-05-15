Servizi ambientali, possibili disagi per lo sciopero delle cooperative sociali

Plures Alia informa gli utenti che per l’intera giornata di domani, sabato 16 maggio, è stato proclamato uno sciopero generale dei lavoratori delle cooperative sociali impegnate nei servizi di igiene ambientale svolti in appalto sui territori gestiti dall’azienda.

Nel corso della giornata potranno verificarsi disagi o variazioni nello svolgimento di alcuni servizi nei 65 Comuni serviti nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Saranno comunque garantiti i seguenti servizi minimi essenziali previsti dalla normativa: raccolta e trasporto rifiuti pericolosi; servizi dedicati a ospedali, case di cura, mense, strutture assistenziali, carceri, caserme, stazioni ferroviarie e aeroporti; pulizia dei mercati, delle aree di interesse turistico e museale e delle aree di sosta attrezzate.

Sarà inoltre assicurata la raccolta delle siringhe abbandonate, la disinfestazione, derattizzazione e disinfezione richiesta dall’autorità sanitaria o di pubblica sicurezza, oltre al presidio di pronto intervento e al servizio di centralino.

A partire dalla giornata successiva allo sciopero, Plures Alia attiverà tutte le operazioni necessarie per il ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).