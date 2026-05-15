Sicurezza in Strada rimandato al 30 maggio per rischio maltempo

A causa dell'allerta meteo per temporali è stato rimandato a sabato 30 maggio, sempre dalle 9 alle 12, il previsto evento intitolato Sicurezza in strada al parcheggio di viale delle Olimpiadi di fronte al PalAramini a Empoli. I promotori, la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa assieme all'Unione Ciclistica Empolese, hanno ritenuto opportuno non mettere a rischio i piccoli partecipanti e gli organizzatori considerato l'alto rischio pioggia in programma per la mattina di domani.

L'EVENTO - Sicurezza in Strada chiude il ciclo di incontri effettuati nelle scuole empolesi. L'evento ha il patrocinio del Comune di Empoli.

Quello che verrà realizzato sarà un percorso sicuro dedicato a ciclisti e pedoni, rivolto a bambine e bambini delle scuole primarie, che potranno così testare le sfide di andare a piedi e in bici in strada, prestando attenzione agli imprevisti e alla segnaletica orizzontale e verticale.

Un modo immediato per imparare con la pratica come stare in strada senza mettere in pericolo se stessi e gli altri, dopo le tante lezioni frontali che sono state fatte dalla Polizia Locale sia nelle classi della scuola d'infanzia sia alle secondarie.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa