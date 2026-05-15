Simone Massellani in finale agli internazionali di Santa Croce

Si accendono le luci della ribalta su Simone Massellani, finalista al Torneo ITF under 18 “Città di Santa Croce – Mauro Sabatini”, organizzato dal Tennis Club Santa Croce sull’Arno (Pisa): undici anni dopo il sigillo di Andrea Pellegrino, esploso proprio questa settimana agli Internazionali BNL di Roma, l’Italia torna a sognare un trionfo che manca da troppo tempo sui campi del Cerri. Purtroppo, come da previsioni, la pioggia non ha dato tregua alla penultima giornata di gara, e l’organizzazione è stata costretta a dirottare l’intero programma nei campi indoor: un’edizione, quella che si sta per concludere, davvero sfortunata sul piano meteorologico, con tante interruzioni per maltempo e vento forte, ma si spera che almeno la giornata decisiva possa essere risparmiata da Giove Pluvio.

Il cambio di condizioni ha rimescolato le carte nelle semifinali maschili, favorendo un italiano ma penalizzando l’altro, Matteo Gribaldo, meno brillante e più nervoso rispetto ai giorni precedenti. Al di là della rete, però, ha incontrato uno Yannik Alvarez estremamente solido. La testa di serie numero 2 del torneo e numero 14 del ranking mondiale under 18 ha gestito il match con grande lucidità: dopo un primo set combattuto, vinto dal portoricano per 6-4, il break immediato in apertura di secondo parziale ha sancito la resa del pistoiese (64 61), che non è riuscito a rivivere l’impresa del proprio coach Matteo Trevisan, vittorioso al Cerri nel 2007. Al contrario Simone Massellani si è adattato perfettamente al nuovo scenario, lasciando appena le briciole (61 64) ad un avversario come il brasiliano Pedro Henrique Chabalgoity che invece nei turni precedenti aveva fatto scintille ed oggi è apparso molto ridimensionato. Il “muro” piemontese, pur senza eccessi di spettacolarità, ha intelligenza tennistica in quantità e la sua crescita costante, che a gennaio lo aveva portato al terzo turno degli Australian Open Under 18, ha trovato la consacrazione nella finale di Santa Croce.

Tra le donne la sorpresa di giornata porta la firma della cinese Yu Jun Lin, testa di serie numero 7 e attuale numero 58 del ranking mondiale juniores, capace di travolgere con un netto 62 60 la terza forza del seeding, l’australiana Renee Alame. Un match senza storia, chiuso in poco più di un’ora, che ha visto la giocatrice asiatica dominare dall’inizio alla fine con una prestazione di grande precisione e continuità. Ben più combattuta la seconda semifinale, con la francese Daphnee Mpetshi Perricard che ha superato in due set tiratissimi l’altra cinese Zhang Qian Wei con il punteggio di 76 75. Una sfida giocata sul filo dell’equilibrio, nella quale la giovane transalpina – sorella del numero 58 del mondo Giovanni Mpetshi Perricard – ha impressionato per potenza ed efficacia al servizio, non riuscendo mai a scrollarsi di dosso la rognosissima avversaria. Il momento chiave è arrivato sul 6-5 del secondo set in favore della cinese, quando Wei si è procurata ben tre palle set che avrebbero potuto riaprire completamente la partita. In quel frangente Perricard ha mostrato tutto il suo carattere, annullato il pericolo con coraggio per poi risolvere la contesa al secondo match point utile. Per il secondo anno consecutivo una tennista proveniente dalle qualificazioni approda così in finale del torneo femminile di Santa Croce: dodici mesi fa era stata la russa Mariia Makarova a spingersi fino all’ultimo atto, chiudendo tuttavia con una sconfitta.

Oggi sono stati assegnati anche i titoli di doppio: tra gli uomini ha trionfato la coppia composta dal colombiano Juan Miguel Bolivar e il brasiliano Leonardo Stork Franca (76 62 sull’israeliano Dan Brand e l’australiano Mustafa Sik), mentre tra le donne successo del duo formato dall’australiana Jizelle Sibau e la lettone Marjia Lauva contro Anastasia Cvetkovic (Serbia) e Alyssa James (Giamaica) con il punteggio di 64 62.

Le finali dei tabelloni di singolare della 46esima edizione degli Internazionali di Santa Croce si giocheranno sabato 16 maggio a partire dalle ore 14.30. L’ingresso sui campi del Tc Santa Croce è libero per tutta la durata della manifestazione

Fonte: Ufficio stampa