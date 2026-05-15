La Skarrozzata torna a San Miniato, Melio: "Vi aspetto in tante e tanti"

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Skarrozzata Prato 2025 (foto da Facebook Iacopo Melio)

L'evento di sensibilizzazione di nuovo in centro storico dopo l'edizione di dieci anni fa. Il consigliere regionale: "Un'occasione per riflettere insieme"

A distanza di dieci anni "La Skarrozzata" torna a San Miniato. Ad annunciare l'appuntamento, in programma nel centro storico domenica 24 maggio, è il consigliere regionale Iacopo Melio: "L’anno scorso, a Prato, eravamo in tantissime e tantissimi insieme a Paolo Ruffini per sensibilizzare all’abbattimento delle barriere architettoniche, ed è stato bellissimo!" scrive Melio tramite la propria pagina social. L'iniziativa, viene spiegato sul sito web dedicato, è un "movimento culturale rivolto a tutti, nato nel 2011 a Bologna. Tutto è iniziato organizzando una passeggiata nei centri storici delle città d’Italia con sedie a rotelle" messe a disposizione a coloro "che vogliono provare cosa significa muoversi su una carrozzina". Un evento già passato in più città d'Italia e della Toscana, anche nel comprensorio del Cuoio nel 2016 a San Miniato, Fucecchio, nel 2017 a Santa Croce sull'Arno, con due edizioni a Castelfranco di Sotto e nell'Empolese Valdelsa. "Gli obiettivi principali sono la sensibilizzazione e educazione alla diversità e alla disabilità, attraverso l’integrazione sociale e il prender consapevolezza delle innumerevoli barriere architettoniche e mentali presenti sul percorso di chi è costretto ad una mobilità limitata".

Domenica prossima replica dell'iniziativa, di nuovo a San Miniato, "e io non vedo l'ora di rivedervi!" scrive ancora Melio. Il programma prevede il via dalle 17 in piazza Dante: "Vi aspetterò in tante e in tanti, e all’arrivo del percorso, che durerà circa un’ora, potremo mangiare insieme e divertirci grazie al mitico Arnaldo Mangini, un bravissimo intrattenitore apprezzato da ben 40 milioni di follower provenienti da tutto il mondo! Come sempre sarà un’occasione per riflettere insieme e per toccare con mano cosa voglia dire vivere in una città quando si ha una mobilità ridotta. Grazie alla Onlus Vorreiprendereiltreno e all’amico Enrico Ercolani per questa nuova tappa insieme, con il Comune che ci ospiterà (in particolare all’amico Matteo Betti). Vi aspettiamo!" conclude Melio.

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