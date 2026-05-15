Tavolo delle cittadinanze, c’è ancora tempo per presentare la domanda

È stato prorogato il termine di scadenza dell’avviso pubblicato dal Comune di Empoli per presentare le domande di partecipazione al “Tavolo delle Cittadinanze”, al fine di individuare i 9 membri che andranno a comporlo. Adesso è possibile presentare l’istanza fino al 26 maggio 2026.

Questo organo è un punto di riferimento per le attività di informazione, aggregazione e confronto sulle questioni legate alla presenza di persone con background nel Comune di Empoli.

La premessa è questa: il Comune di Empoli è partner italiano insieme a Cospe (Cooperazione per lo sviluppo nei Paesi emergenti) del nuovo progetto europeo EMV-LII dedicato all’integrazione e all’inclusione delle persone migranti co-finanziato dall'Unione Europea con fondo AMIF -, che mira a favorire l'integrazione locale delle persone con background migratorio, aumentando la loro partecipazione attiva all’interno della comunità e del territorio.

I paesi coinvolti nel progetto sono: Austria, Italia, Slovenia, Germania, Croazia, Grecia e Lussemburgo. Per l’Italia è coinvolto il Comune di Empoli in partenariato con COSPE. Il progetto durerà fino a marzo 2027.

Sul sito Internet dell’Ente è possibile scaricare il bando a questo link: https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-per-l-individuazione-dei-membri-del-Consiglio-degli-Stranieri-Tavolo-delle-cittadinanze-Proroga

CHE COSA FA IL TAVOLO DELLE CITTADINANZE – Raccoglie opinioni tra i cittadini con background migratorio o migranti su argomenti salienti della politica locale, esprime pareri su iniziative che investono cittadini migranti o con ‘bagaglio’ migratorio, adottate da organismi istituzionali, pareri su iniziative che riguardano gli interessi collettivi della comunità empolese, promuove dibattiti ed incontri per agevolare il dialogo tra cittadini, associazioni e istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio, si occupa di supportare la piattaforma www.empolipartecipa.it

INSEDIAMENTO E DURATA - Il ‘Tavolo’ resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. Dopo il rinnovo del Consiglio comunale, verrà nominato un nuovo Tavolo. La prima riunione verrà convocata entro 30 giorni dalla nomina dal presidente del Consiglio comunale, che presiede il tavolo fino alla nomina del coordinatore o coordinatrice.

IL REGOLAMENTO DEL TAVOLO DELLE CITTADINANZE - Il regolamento che disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Tavolo delle Cittadinanze è stato approvato il 17 febbraio 2026 e sostituisce integralmente il vecchio Regolamento del Consiglio degli Stranieri approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 febbraio 2004. Il regolamento del Tavolo delle Cittadinanze è stato frutto di un lavoro di co-progettazione e di confronto con le associazioni del territorio che lavorano con persone con esperienze migratorie

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa