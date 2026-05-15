Tentano la truffa alla mamma di una carabiniera, arrestati

Hanno provato a truffare una donna, che però era la madre di una carabiniera. Un 31enne e una 29enne (quest'ultima incinta) della provincia di Avellino sono stati arrestati a Pescaglia, in Lucchesia.

La vittima era una 71enne di Pescaglia, contattata al telefono da due persone. Queste le hanno parlato di una rapina fatta con un'auto di sua proprietà, anche se la donna ha negato. Dopo ore al telefono, hanno provato a convincerla a consegnare dei monili in oro, in modo da escludere che fossero il provento della rapina.

La coppia si è presentata a casa della donna, ma anche i veri carabinieri, dato che la 71enne aveva allertato la figlia. Il 31enne è stato arrestato, la compagna - data la gravidanza - è in una struttura ricettiva di Lucca.

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