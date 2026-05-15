Certaldo rilancia il turismo matrimoniale, i Civici: "Scelta strategica per l'economia del territorio"

Dopo l'annuncio dell'Amministrazione comunale di Certaldo della ripartenza del progetto dedicato al turismo matrimoniale, intervengono i Civici di Più Certaldo, che accolgono con favore il rilancio del settore, sottolineandone la valenza strategica per l'economia del territorio.

"Tornare ad investire con convinzione sul settore del 'Destination Wedding' a Certaldo non è solo una scelta di immagine, ma una precisa operazione di politica economica territoriale che merita un plauso - dichiarano i Civici di Piu Certaldo - Il turismo matrimoniale genera una spesa pro-capite nettamente superiore a quella del turismo 'mordi e fuggi' e coinvolge in modo trasversale filiere diverse: Dal settore ricettivo al commercio, dall'artigianato ai servizi logistici. I matrimoni, specialmente quelli internazionali, permettono di estendere la stagione turistica oltre i mesi di punta, garantendo flussi più stabili e prevedibili per le imprese locali durante tutto l'anno. Per questi motivi accogliamo con entusiasmo l’iniziativa".

"Su un punto, saremo però intransigenti - proseguono -, le entrate derivanti dalle tariffe per l'uso di spazi pubblici, come Palazzo Pretorio, rappresentano risorse che l'Amministrazione deve reinvestire direttamente nella cura, nel decoro e nel recupero del patrimonio storico, che è il nostro capitale principale".

"Ringraziamo L’Assessore Centi e la Proloco di Certaldo per aver scelto, con grande senso di responsabilità, di tornare ad investire su questo settore; salutiamo con stima e affetto Francesca Pinochi che torna a collaborare con Certaldo e per Certaldo. La sfida – concludono i Civici – sarà gestire la crescita con equilibrio, garantendo che lo sviluppo economico cammini di pari passo con la vivibilità del borgo per i residenti, noi restiamo come sempre disponibili per un confronto costruttivo sulle scelte per la nostra

Certaldo".

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