'Un libro per tutti', libri a domicilio a Cerreto Guidi per chi non può recarsi in biblioteca

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Un servizio di volontariato che a partire da lunedì 18 maggio renderà possibile la consegna a domicilio

Nasce grazie ad una convenzione tra il Comune di Cerreto Guidi e l’Auser di Cerreto Guidi, in collaborazione con la Biblioteca comunale “Emma Perodi”, “Un libro per tutti”.

E’ un servizio di volontariato che a partire da lunedì 18 maggio renderà possibile la consegna a domicilio, oltre che il ritiro presso specifici sportelli, di libri per coloro che non possono andare in biblioteca.

Telefonando in biblioteca e prenotando i libri desiderati, i volontari dell’Auser li consegneranno direttamente a casa.

I libri possono però anche essere ritirati agli sportelli Auser a Bassa, Lazzeretto e Stabbia nei giorni di apertura.

Il servizio è gratuito; per usufruirne è sufficiente telefonare per prenotare i libri ai numeri (0571-906219 e 0571-906224).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

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