Maxi vincita da un milione di euro in una tabaccheria di Castelfiorentino

Cronaca Castelfiorentino
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La combinazione vincente centrata martedì pomeriggio in una tabaccheria di via Cosimo Ridolfi. Resta ignoto il fortunato vincitore

Un colpo di fortuna da un milione di euro. È quanto accaduto a Castelfiorentino, dove un giocatore è stato premiato con una vincita al 'Million Day', la lotteria che consente di vincere indovinando cinque numeri estratti tra 1 e 55. La notizia è stata riportata da Il Tirreno.

La giocata vincente, che risulterebbe essere la 370esima dall'esordio del gioco nel 2018, è stata effettuata nel pomeriggio di martedì in una tabaccheria di via Cosimo Ridolfi. La combinazione vincente è risultata essere 10, 11, 24, 33 e 34.

Sorpresa e felicità nella tabaccheria per il misterioso vincitore, che ha preferito mantenersi anonimo. La titolare ha raccontato di trovarsi per la prima volta davanti a una vincita di tale entità da quando gestisce l'attività, e si augura che la somma possa rappresentare un aiuto concreto per chi l'ha vinta.

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