Bus in panne sull'Aurelia nella notte: paura per 49 studenti in gita

Cronaca
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Il mezzo si è fermato in curva nei pressi di Albinia: sul posto carabinieri, vigili del fuoco e Anas. Tutti gli studenti sono stati messi in sicurezza e riconsegnati ai genitori

Bus in panne in piena notte sull'Aurelia, con a bordo circa 49 studenti di ritorno da una gita scolastica. Il mezzo si trovava nei pressi di Albinia, nel Grossetano,
quando il mezzo si è fermato improvvisamente in un tratto particolarmente pericoloso, in curva e in prossimità di un cantiere, con scarsa visibilità.

Gli insegnanti a bordo hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello, polizia stradale e personale Anas, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Nel frattempo alcuni genitori, partiti da Grosseto, hanno raggiunto il luogo per riportare a casa i ragazzi. Gli studenti sono stati fatti scendere ordinatamente dal pullman, assistiti dalle forze dell’ordine.

L'emergenza si è conclusa senza conseguenze: i 49 studenti e i docenti hanno fatto rientro con le rispettive famiglie, mentre il mezzo è rimasto fermo sul posto in attesa del recupero.

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