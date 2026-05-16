San Miniato, cade dalla bicicletta durante un'escursione: 75enne in codice rosso

Incidente in via Calenzano, nel comune di San Miniato, dove una donna di 75 anni è caduta dalla bicicletta mentre stava partecipando a un'escursione con un gruppo di persone.

L'allarme al 118 è scattato intorno alle 13.29. Sul posto è intervenuta un'ambulanza infermieristica che, dopo aver prestato le prime cure e valutato le condizioni della donna, ne ha disposto il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli a causa dei traumi riportati e dell'età avanzata.