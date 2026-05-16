Cinquemila persone a Ecodays 2026. Ecoincontro finale con Serena Giacomin e Marco Cattaneo

Sarà l’Ecoincontro con la meteorologa Serena Giacomin, direttrice scientifica dell’Italian Climate Network, e Marco Cattaneo, direttore del National Geographic Italia, a concludere domani, domenica 17 Maggio, alle 18.30, al Teatro Era di Pontedera, gli Ecodays 2026, il festival sulla sostenibilità ambientale e sociale che anche quest’anno ha portato 600 studenti delle scuole di ogni ordine e grado e 5.000 di persone di tutte le età a condividere decine di eventi di informazione a approfondimento sul riscaldamento globale, l’economia circolare, la tutela dell’ambiente e delle biodiversità, le buone pratiche per contribuire a fronteggiare il cambiamento climatico e costruire un presente e un futuro più consapevoli e sereni. Gli Ecodays sono organizzati da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi che, da molti anni, promuove eventi di sensibilizzazione della cittadinanza su questi temi, con particolare attenzione alle generazioni più giovani.

“Anche nell’edizione 2026 gli Ecodays hanno rappresentato l’occasione per affermare una precisa idea di impresa e di approccio al settore ambientale – ha commentato l’amministratore delegato di Ecofor Service Spa, Antonio Pasquinucci – La sostenibilità non nasce da soggetti isolati ma dalla capacità di costruire un vero ecosistema territoriale, un circular hub in cui ambiente, industria e comunità crescono insieme, trasformando relazioni, competenze e responsabilità condivise in valore per il territorio”.

L’Ecoincontro di domani fra Serena Giacomin e Marco Cattaneo sarà un dialogo fra scienza, racconto e immagini sull’importanza di mettere le persone al centro della narrazione climatica per renderla più concreta, comprensibile e capace di generare consapevolezza. Si parlerà anche del potere straordinario della fotografia: uno strumento che, insieme ai dati scientifici, riesce ad avvicinare i cittadini non solo alla comprensione dei cambiamenti in corso, ma anche alla bellezza, alla fragilità e alla complessità del nostro pianeta. Per l’occasione, sulle gradinate della sala Thierry Salmon del Teatro Era saranno esposte le straordinarie immagini selezionate per la mostra “Persone che cambiano il mondo”, un percorso a cielo aperto allestito nel centro di

Pontedera per tutta la durata degli Ecodays nell’ambito del progetto e archivio fotografico Climate Visuals.

“Parlare di clima significa parlare di persone - spiega Serena Giacomin - La scienza ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale: raccoglie dati, osserva il sistema Terra, descrive i cambiamenti in atto e ci aiuta a comprendere fenomeni globali come il riscaldamento atmosferico e l’estremizzazione climatica. Ma la risposta al cambiamento climatico non può essere fatta soltanto di numeri, grafici e modelli. È una risposta che riguarda le persone, le comunità, le scelte quotidiane, il modo in cui guardiamo il presente e immaginiamo il futuro”.

L’Ecoincontro con Serena Giacomin e Marco Cattaneo ha già registrato il tutto esaurito ma ricordiamo che è sempre possibile recarsi al Teatro Era prima dell’inizio dell’evento, registrarsi nella lista di attesa ed eventualmente entrare se qualcuno dei prenotati non si presenta.

Nella giornata di domani sono in programma altri due eventi: le visite guidate agli impianti di Gello di Ecofor Service spa aperte a tutti i cittadini (orario 9-13) e Carboot, il mercatino di scambio di oggetti usati esposti nel bagagliaio delle auto dei vecchi proprietari che si terrà a Pontedera, in via Madre Teresa di Calcutta, dalle 9 alle 18. Carboot è organizzato da Ecofor Service in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio per incentivare il riuso e il riciclo. Ogni postazione auto costa 10 euro e il ricavato del mercatino di domani sarà devoluto alla Misericordia di Pontedera, presente con un proprio stand.

BIOGRAFIE

SERENA GIACOMIN - Direttrice scientifica dell’Italian Climate Network, Serena Giacomin conduce rubriche meteo e di approfondimento ambientale in tv e sulle principali radio nazionali. Fra le sue pubblicazioni ci sono "Missione Aria Pulita" e “Pinguini all’Equatore. Non tutto ciò che senti sul clima è vero”, scritto con Luca Perri. Giacomin ha collaborato anche alla realizzazione del manuale scolastico per le scuole secondarie di primo grado “Scienze Live”, del manuale di scienze "Be Curious" e di geografia "Now!". Nel 2021 ha ricevuto il premio DonnAmbiente.

MARCO CATTANEO - Nato a Milano nel 1963, si è laureato in fisica all’Università della sua città. Poco dopo la laurea è entrato nella redazione di Le Scienze, edizione italiana di Scientific American, iniziando la carriera da giornalista scientifico. Ha coltivato la passione per la fotografia fin dagli anni del liceo, prima come semplice appassionato, e poi per un breve periodo con reportage di viaggio su diverse testate nazionali e internazionali, quando ancora si caricavano in valigia a centinaia i rullini di diapositive. Ha anche pubblicato due libri fotografici semiclandestini e ormai introvabili, uno sull’Afghanistan, per l’associazione Emergency, e uno sulle carceri femminili. Direttore di National Geographic Italia dal dicembre 2010, continua a seguire con lo stesso entusiasmo e la stessa curiosità l’evoluzione della fotografia nell’era del digitale e dell’intelligenza artificiale, curando anche le mostre di National Geographic con il supporto della redazione.

ECODAYS 2026 - PROGRAMMA 17 MAGGIO

ore 9:00 – 13:00 GELLO - Visite guidate agli impianti Ecofor Service riservate ai cittadini

ore 9:00 – 18:00 PONTEDERA, via Madre Teresa di Calcutta - CARBOOT - Mercato di scambio dell’usato (svuotacantine) a cura dell’associazione MISERICORDIA DI PONTEDERA

ore 18:30 – TEATRO ERA DI PONTEDERA – ECOINCONTRO con SERENA GIACOMIN, Meteorologa e Direttrice Scientifica Italian Climate Network, e MARCO CATTANEO, direttore di National Geographic Italia

Fonte: Ufficio Stampa