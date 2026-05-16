Pistoia, avvistato un coccodrillo in un laghetto: verifiche in corso

Un coccodrillo in un laghetto di Pistoia: questo l'insolito allarme che nelle ultime ore ha fatto scattare controlli e verifiche da parte delle autorità nella zona di Masiano, alle porte della città.

La segnalazione è arrivata da un cittadino che avrebbe notato, all'interno di un bacino artificiale situato in un vivaio di piante ornamentali, quella che gli è sembrata la sagoma di un grosso rettile, ipoteticamente riconducibile a un coccodrillo lungo circa due metri.

Immediato l'intervento dei carabinieri forestali e dei vigili del fuoco, supportati anche dai veterinari dello zoo di Pistoia, chiamati a collaborare nelle operazioni di controllo e in un eventuale recupero dell'animale.

Nonostante le prime verifiche svolte sul posto, al momento non è emersa alcuna evidenza della presenza del rettile segnalato. Le ricerche risultano però particolarmente complesse a causa delle caratteristiche del laghetto, caratterizzato da notevole profondità e da un fondale fangoso che limita fortemente la visibilità.

Per ragioni di sicurezza, l'area è stata transennata in via precauzionale e rimane sotto osservazione. Le autorità invitano alla prudenza e precisano che non vi sono, al momento, riscontri oggettivi che confermino la presenza del coccodrillo. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per chiarire l'origine della segnalazione.